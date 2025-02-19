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Survivor'da Poyraz'ın İkinci Haftasında Eleme Adayı Gösterilmesine Sevgilisi Yasmin Erbil'den Sitem!

Survivor'da Poyraz'ın İkinci Haftasında Eleme Adayı Gösterilmesine Sevgilisi Yasmin Erbil'den Sitem!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.02.2025 - 12:31

Survivor All Star-Gönüllüler'de düşük giden reytinglerin ardından eski sezondan yarışmacılar dahil olmuştu. İkinci haftasında eleme adayı olan Poyraz konseyde şaşkınlığını gizleyemedi. Sevgilisi Yasmin Erbil ise sitem etti.

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Survivor'da düşük giden reytinglerin ardından yarışmaya dahil olan isimlerden biri Poyraz olmuştu.

Survivor'da düşük giden reytinglerin ardından yarışmaya dahil olan isimlerden biri Poyraz olmuştu.

Adaya geleli henüz iki hafta olmasına rağmen performansta 3. sırada yer almayı başaran Poyraz, beklemediği bir durumla karşılaştı.

Adaya geleli henüz iki hafta olmasına rağmen performansta 3. sırada yer almayı başaran Poyraz, beklemediği bir durumla karşılaştı.

Eleme adayı olarak gösterilmesine bir hayli şaşıran Poyraz, Batuhan Karacakaya ile ilgili konuştu.

Eleme adayı olarak gösterilmesine bir hayli şaşıran Poyraz, Batuhan Karacakaya ile ilgili konuştu.

O anları Instagram hikayesinde paylaşan Yasmin Erbil, Poyraz'ın eleme adayı olmasına sitem etti.

Poyraz'ın sevgilisi Yasmin, eleme adayı gösterenlere "Yazıklar olsun" dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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