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Kral Kaybederse'de İhaneti Görüp Eşini Terk Etmişti: Handan ve Kenan'ın Sonu Ne Olacak?

Kral Kaybederse'de İhaneti Görüp Eşini Terk Etmişti: Handan ve Kenan'ın Sonu Ne Olacak?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.02.2025 - 09:14

Star TV ekranlarında başlayan ve 2017'den bu yana hazırlıkları yapılan Kral Kaybederse, ikinci bölümüyle ekrana geldi. Dizide Handan, Özlem ve Kenan ihanetiyle sarsıldı. Gerçeklerin ortaya çıktığı dizide Handan ve Kenan'ın sonunun ne olacağı merak edildi. Gelin, neler yaşayacaklarını birlikte öğrenelim!

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Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kral Kaybederse, ikinci bölümüyle de beğeni toplamayı başardı.

Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kral Kaybederse, ikinci bölümüyle de beğeni toplamayı başardı.

Dizide Handan karakteri, en yakın arkadaşı Özlem ve eşi Kenan'ın ihanetine uğruyor. Bu bölümde de çok uzun sürmeden bu yasak aşkı öğrendi!

Dizide Handan karakteri, en yakın arkadaşı Özlem ve eşi Kenan'ın ihanetine uğruyor. Bu bölümde de çok uzun sürmeden bu yasak aşkı öğrendi!

Onların karşısına çıkan ve yüzleşen Handan, yüzüğünü çıkarıp Kenan'ı terk etti. Bu durumun ardından kitapta neler yaşandığı merak edildi.

Onların karşısına çıkan ve yüzleşen Handan, yüzüğünü çıkarıp Kenan'ı terk etti. Bu durumun ardından kitapta neler yaşandığı merak edildi.

Handan'ın Kenan'ı terk etmesinin ardından çift boşanıyor. Ancak bir süre sonra yeniden evleniyorlar.

Handan'ın Kenan'ı terk etmesinin ardından çift boşanıyor. Ancak bir süre sonra yeniden evleniyorlar.

Bakalım bir sonraki büyük ihanetle de yüzleşecek mi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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