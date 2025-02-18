Sonunda Başlıyor: İşte Benim Stilim'in Jüri Üyeleri Belli Oldu!
Sonunda Başlıyor: İşte Benim Stilim'in Jüri Üyeleri Belli Oldu!
Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim, TV8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak. Dün başlayan çekimlerin ardından İvana Sert, yaptığı paylaşımlarla yeni sezonda yer alacağını göstermiş oldu. Onun paylaşımlarının ardından da yeni sezonun jüri üyeleri ortaya çıktı!
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Bir dönem oldukça popüler olan moda programlarının başını çeken İşte Benim Stilim, yeni sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak programın çekimlerine dün başlanmış, İvana Sert'in paylaşımları ve sosyal medyada sızan görüntülerin ardından da bazı spoiler'lar yemiştik.
Programın jürilerinin de sızan videolar aracılığıyla görüldüğü iddia edildi. İddiaya göre Öykü Serter yeniden programın sunucusu olurken, jüri üyeleri ise İvana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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