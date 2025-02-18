Narin Davası, 6 Şubat Depremleri...: Avukat Rezan Epözdemir Canlı Yayında Önemli Açıklamalar Yapacak!
Narin Davası, 6 Şubat Depremleri...: Avukat Rezan Epözdemir Canlı Yayında Önemli Açıklamalar Yapacak!
Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu avukat Rezan Epözdemir olacak. Ülkenin son dönemlerdeki en önemli davalarıyla adından söz ettiren Epözdemir; Narin davası, 6 Şubat depremleri gibi Türkiye gündeminde önemli yer kaplayan olaylara dair önemli açıklamalarda bulunacak.
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Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu avukat Rezan Epözdemir olacak.
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Türkiye'nin en önemli avukatlarından bir tanesi olan Rezan Epözdemir canlı yayında ülke gündeminde önemli yerler tutan konulara değinecek.
Tüm Türkiye'nin oldukça uzun bir süredir konuştuğu kritik davalara hakkında konuşma yapacak olan başarılı avukat kadın cinayetleri ve Narin davasını da işleyecek.
Avukat Rezan Epözdemir 6 Şubat depremlerinin ardından açılan davalar ve yargıda tartışma yaratan olayları da yorumlayacak.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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