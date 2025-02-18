RTÜK'ün Süre Tanıdığı NOW TV'nin Son 15 Günü Kaldı: NOW TV İsim Değiştirmezse Ne Olur?
RTÜK'ün Süre Tanıdığı NOW TV'nin Son 15 Günü Kaldı: NOW TV İsim Değiştirmezse Ne Olur?
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Pek çok başarılı yapımı bünyesinde bulunduran FOX TV geçtiğimiz aylarda Disney grubu tarafından satın alınmıştı.
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Disney'e satılırken isim hakkı sadece bir süreliğine satın alındığı öğrenilen FOX TV'nin hakkı dolduğu için ismi ve logosu değişmişti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı ise FOX TV'nin logo ve isim değişikliğinin RTÜK tarafından onaylandığını ve yeni adının NOW TV olduğunu duyuran bir açıklama yapmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda yeni bir olay daha yaşanmış ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) altı kanala idari para cezası uygulamıştı. Bunun yanında da NOW TV'ye de ismi ve logo konusunda uyarı yapılmıştı.
Aynı adı taşıyan İstanbul NOW TV'nin RTÜK'e başvurusu üzerine, harekete geçen RTÜK NOW TV'ye isim değiştirmesi için 30 gün süre tanımıştı.
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RTÜK tarafından verilen bu sürenin bitmesine ise 15 gün kaldı. Mart ayı başı itibariyle ismini tekrar değiştirmesi gerek NOW TV'den de henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Peki NOW TV İsim Değiştirmezse Ne Olur?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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