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RTÜK'ün Süre Tanıdığı NOW TV'nin Son 15 Günü Kaldı: NOW TV İsim Değiştirmezse Ne Olur?

RTÜK'ün Süre Tanıdığı NOW TV'nin Son 15 Günü Kaldı: NOW TV İsim Değiştirmezse Ne Olur?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
18.02.2025 - 14:20

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) NOW TV’ye isim değiştirilmesi için 30 gün süre tanımıştı. Kararın verilmesi üzerinden 15 gün geçti. Yeni adı ve logosu konusunda henüz bir açıklama yapmayan NOW TV'nin isim değiştirmezse ne olacağı da merak konusu oldu.

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Pek çok başarılı yapımı bünyesinde bulunduran FOX TV geçtiğimiz aylarda Disney grubu tarafından satın alınmıştı.

Pek çok başarılı yapımı bünyesinde bulunduran FOX TV geçtiğimiz aylarda Disney grubu tarafından satın alınmıştı.

Disney'e satılırken isim hakkı sadece bir süreliğine satın alındığı öğrenilen FOX TV'nin hakkı dolduğu için ismi ve logosu değişmişti.

Disney'e satılırken isim hakkı sadece bir süreliğine satın alındığı öğrenilen FOX TV'nin hakkı dolduğu için ismi ve logosu değişmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı ise FOX TV'nin logo ve isim değişikliğinin RTÜK tarafından onaylandığını ve yeni adının NOW TV olduğunu duyuran bir açıklama yapmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı ise FOX TV'nin logo ve isim değişikliğinin RTÜK tarafından onaylandığını ve yeni adının NOW TV olduğunu duyuran bir açıklama yapmıştı.
img.odatv.com

12 Şubat 2024 tarihinde FOX'un adı resmen NOW TV olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir olay daha yaşanmış ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) altı kanala idari para cezası uygulamıştı. Bunun yanında da NOW TV'ye de ismi ve logo konusunda uyarı yapılmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir olay daha yaşanmış ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) altı kanala idari para cezası uygulamıştı. Bunun yanında da NOW TV'ye de ismi ve logo konusunda uyarı yapılmıştı.

Aynı adı taşıyan İstanbul NOW TV'nin RTÜK'e başvurusu üzerine, harekete geçen RTÜK NOW TV'ye isim değiştirmesi için 30 gün süre tanımıştı.

Aynı adı taşıyan İstanbul NOW TV'nin RTÜK'e başvurusu üzerine, harekete geçen RTÜK NOW TV'ye isim değiştirmesi için 30 gün süre tanımıştı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

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RTÜK tarafından verilen bu sürenin bitmesine ise 15 gün kaldı. Mart ayı başı itibariyle ismini tekrar değiştirmesi gerek NOW TV'den de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

RTÜK tarafından verilen bu sürenin bitmesine ise 15 gün kaldı. Mart ayı başı itibariyle ismini tekrar değiştirmesi gerek NOW TV'den de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Peki NOW TV İsim Değiştirmezse Ne Olur?

Peki NOW TV İsim Değiştirmezse Ne Olur?

NOW TV belirtilen süre sonunda adını değiştirmezse Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yeniden devreye girerek kanalın yayınları durduracak. Devamında da kanalın lisansını iptal ederek, yayın hayatına son verebilecek.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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