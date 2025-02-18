Gerçekler Açığa Çıkıyor: Uzak Şehir'de Alya, Kocası Cihan'ın Metresi Mine'yle Yüzleşti!
Gerçekler Açığa Çıkıyor: Uzak Şehir'de Alya, Kocası Cihan'ın Metresi Mine'yle Yüzleşti!
Kanal D ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olan Uzak Şehir dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aşiret dizisinde nefeslerin tutulduğu anlara bir yenisi de eklendi diyebiliriz. Dizin son sahnesinde Alya, eşi Cihan'ın metresi Mine'yle yüzleşti adeta. İzleyenlerin gözlerini kırpmadan izlediği dakikalar sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki Alya, Mine'yle Cihan'ın arasındaki yasak aşkı öğrenir mi?
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Aşiret dizisi sevenlerin özlemini dindirmeyi başaran Uzak Şehir, Kanal D ekranlarının en iddialı yapımlarından biri oldu.
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı reyting rekortmeni dizi dün akşam 14. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Karantina bölgesinden dönen Mine, Alya'yla hastane koridorunda karşılaştı. Cihan'ın Alya'ya kolye hediyesiyle yıkılan Mine harekete geçmeye karar verdi.
Aklındaki şüpheleri bir türlü dindiremeyen Alya ise Mine’nin teklifini kabul ederek evine gitti. "Ben evli bir kadınım herhangi birinin yakışıklı olup olmaması beni ilgilendirmiyor" diyen Alya'nın sözleri sonrası Mine de içindekileri dökmeye başladı.
Evli bir adamla birlikte olduğunu ancak bu ilişkide kendisinin mağdur olan tarafta bulunduğunu söyleyen Mine "Dışarıdan bakınca çok çirkin gelebiliyor olabilir kulağa ama içeride durumlar farklı. Bu hikayenin mağduru benim" diyerek izleyenlerin sinirini hoplattı.
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"Aşık olduğum adamın ailesi beni kabul edemedi kendisi de başka bir kadınla evlenmek zorunda kaldı günün sonunda. Aldatılan ben oldum yani. Sonra beni de bırakamadı. Böyle devam etti, ben de hayat kurtaran metres oldum" diyen Mine'nin sözleri Alya'yı şoke etti.
Mine'nin "Geliyor buraya böyle burada buluşuyoruz gizli saklı. Sonra arkasına bile bakmadan çekip kapıyı gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz?" demesinden sonra herkes cevabı bekliyordu ki, kapı çaldı.
Mine'yi durduran Alya, kapıyı kendisi açtı ve karşısında eşi Cihan'ı gördü. Alya ve Cihan'ın karşılaştığı anlar kısa sürede gündeme bomba gibi düşündü.
Alya'nın, kocası Cihan ve metresi Mine arasındaki yasak aşkı öğrenip öğrenmeyeceği konusunda tartışmalar da başladı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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