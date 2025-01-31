NOW TV'nin İsmi Değişiyor! RTÜK, 30 Gün Süre Verdi
NOW TV'nin İsmi Değişiyor! RTÜK, 30 Gün Süre Verdi
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), üst kurul toplantısını gerçekleştirdi. Birçok kanal ceza alırken NOW TV'ye ismi ve logosu hakkında uyarı geldi.
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RTÜK, NAM Televizyon ve Reklamcılık adlı bir yayın şirketinin, "NOW TV" logosuna ilişkin, Türk Patent ve Marka Kurumuna marka benzerliği nedeniyle yaptığı itirazı ele aldı.
Türk Patent ve Marka Kurumunun, "markalar arasında ilişkilendirilme dahil karıştırılma ihtimalinin bulunduğu" sonucuna ulaşıp itirazı yerinde bulması üzerine Huzur Radyo TV'nin "NOW" ibareli marka tescil başvurusunun reddine karar verildi.
RTÜK Üyesi Tuncay Keser, X hesabından NOW'a isim değiştirilmesi için 30 gün süre tanındığını duyurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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