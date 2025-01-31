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NOW TV'nin İsmi Değişiyor! RTÜK, 30 Gün Süre Verdi

NOW TV'nin İsmi Değişiyor! RTÜK, 30 Gün Süre Verdi

Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2025 - 21:07

RTÜK, NAM Televizyon ve Reklamcılık adlı bir yayın şirketinin, 'NOW TV' logosuna ilişkin, marka benzerliği nedeniyle yaptığı itirazı değerlendirdi. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, NOW'a isim değiştirilmesi için 30 gün süre tanındığını duyurdu. 

KAYNAK: Tuncay Keser X, Sözcü

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), üst kurul toplantısını gerçekleştirdi. Birçok kanal ceza alırken NOW TV'ye ismi ve logosu hakkında uyarı geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), üst kurul toplantısını gerçekleştirdi. Birçok kanal ceza alırken NOW TV'ye ismi ve logosu hakkında uyarı geldi.

RTÜK, NAM Televizyon ve Reklamcılık adlı bir yayın şirketinin, "NOW TV" logosuna ilişkin, Türk Patent ve Marka Kurumuna marka benzerliği nedeniyle yaptığı itirazı ele aldı.

RTÜK, NAM Televizyon ve Reklamcılık adlı bir yayın şirketinin, "NOW TV" logosuna ilişkin, Türk Patent ve Marka Kurumuna marka benzerliği nedeniyle yaptığı itirazı ele aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumunun, "markalar arasında ilişkilendirilme dahil karıştırılma ihtimalinin bulunduğu" sonucuna ulaşıp itirazı yerinde bulması üzerine Huzur Radyo TV'nin "NOW" ibareli marka tescil başvurusunun reddine karar verildi.

Türk Patent ve Marka Kurumunun, "markalar arasında ilişkilendirilme dahil karıştırılma ihtimalinin bulunduğu" sonucuna ulaşıp itirazı yerinde bulması üzerine Huzur Radyo TV'nin "NOW" ibareli marka tescil başvurusunun reddine karar verildi.

FOX TV'nin ismi 12 Şubat 2024'ten itibaren NOW TV olmuştu.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, X hesabından NOW'a isim değiştirilmesi için 30 gün süre tanındığını duyurdu.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, X hesabından NOW'a isim değiştirilmesi için 30 gün süre tanındığını duyurdu.

Keser ayrıca, yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa NOW TV'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve lisansının iptal edilebileceğini de belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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