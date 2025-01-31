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Yerli Dizi Karakterlerinin Kıymetlilerini Derleyen Goygoycular

Yerli Dizi Karakterlerinin Kıymetlilerini Derleyen Goygoycular

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2025 - 19:08

X'te yerli diziler hakkında sık sık yeni akımlar oluşurken son akım 'Karakter ve kıymetlisi' oldu. Yerli dizi karakterlerinin en kıymetlilerini yazan goygoycu kullanıcıların aşırı haklı tespitlerini sizler için derledik.

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İşte kullanıcılardan gelen aşırı haklı tespitler:

İşte kullanıcılardan gelen aşırı haklı tespitler:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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