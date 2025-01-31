Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünde Yasa Dışı Bahis Olayı İşlenecek!
Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünde Yasa Dışı Bahis Olayı İşlenecek!
Kaynak: https://www.kanald.com.tr/arka-sokakl...
Kanal D'nin uzun sezonlardır yayınlanan dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yayınlanacak bölümüyle büyük merak yarattı. Bu defa yasa dışı bahis konusu işlemeye hazırlanan iddialı dizinin yeni bölüm konusunu sizler için anlattık.
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Kanal D'nin 699 bölümdür yayınlanan dizisi Arka Sokaklar, özellikle toplumsal konulara değinen bölümleriyle her hafta öne çıkıyor.
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Narin Güran olayından yenidoğan çetesine kadar pek çok olayda dikkat çeken Arka Sokaklar, bu defa yasa dışı bahis çetesinin peşine düşecek.
Heyecan dolu yeni bölüm fragmanında futbol camiasında yaşanan yasa dışı bahis çetelerine ciddi göndermeler yer alıyor.
Dizide bir futbol programına katılan futbol yorumcusunun “Bu kulüp hepimizden büyüktür beyler ağalar, öyle sizin aldı verdinizle bahis kumar işlerinize düşürmek kimsenin harcı değildir. Uyandırayım, bir iki hareketinizi daha görürsem buradan herkesi isim isim açıklarım. Allah’tan başka kimseden korkum yok. Herkes bilsin. Azdan az çoktan çok gider” sözlerinin ardından kurşun yağmuruna tutulması ise apayrı bir heyecan yarattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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