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Survivor'da Adilhan'ın Kendisiyle Konuşan Adem'i Umursamaması Dikkat Çekti

Survivor'da Adilhan'ın Kendisiyle Konuşan Adem'i Umursamaması Dikkat Çekti

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2025 - 11:01

Survivor 2025'in son bölümünde erkek düellosu izledik. Adilhan ve Batuhan'ın final düellosuna çıktığı yarışmada Adem, takım arkadaşı Adilhan'a taktik verirken Adilhan'ın hiç oralı olmayıp gidip oturması dikkatlerden kaçmadı.

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Tamamen güce dayalı olan Survivor 2025'te elenen isimler düellolarla belirlenirken son bölümde erkekler arasında geçen düelloyu izledik.

Tamamen güce dayalı olan Survivor 2025'te elenen isimler düellolarla belirlenirken son bölümde erkekler arasında geçen düelloyu izledik.

Adilhan ve Batuhan'ın son ikiye kaldığı yarışmada Adilhan yarışta epey geride kaldı.

Adilhan ve Batuhan'ın son ikiye kaldığı yarışmada Adilhan yarışta epey geride kaldı.

Oyun arasında takım arkadaşı Adilhan'a taktik vermek için harekete geçen Adem, halkaları nasıl atacağı hakkında bilgi verirken Adilhan'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Oyun arasında takım arkadaşı Adilhan'a taktik vermek için harekete geçen Adem, halkaları nasıl atacağı hakkında bilgi verirken Adilhan'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Adem'i dinlemeyip gidip oturan Adilhan'ın bu hareketi Adem'i sinirlendirirken Adem, Adilhan'a gidip bu hareketinin sebebini sordu.

Adem'i dinlemeyip gidip oturan Adilhan'ın bu hareketi Adem'i sinirlendirirken Adem, Adilhan'a gidip bu hareketinin sebebini sordu.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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