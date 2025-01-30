Survivor Konseyinde Ayşe'yle Birbirine Giren İsmail'den Eşine Garip Sesleniş
Survivor Konseyinde Ayşe'yle Birbirine Giren İsmail'den Eşine Garip Sesleniş
Survivor 2025'in neredeyse her bölümünde kaos ve tartışma bir şekilde karşımıza çıkıyor. Son bölümdeki düelloda Adilhan elenen isim olurken yeni bölüm fragmanında bir de gördük ki Ayşe ve İsmail Balaban tartışması ortalığı yıkıp geçmiş. Konseyde Ayşe'yle birbirine giren İsmail, ayrıca oradan eşi İlayda'ya seslenerek garip bir istekte bulundu.
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Kaosun harman olduğu Survivor 2025'in son bölümünde Adilhan elenen isim olurken yeni bölüm fragmanında tartışmalar ışık hızıyla geri dönüyor.
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Bu kez birbirine giren isimler ise İsmail Balaban ve Ayşe Yüksel oldu.
Ada konseyinde tartışan ikiliden Ayşe, İsmail için "Kendi hırsının kurbanı oldu. Bugünkü davranışı son noktayı koydu. Kendi eşine bu şekilde gidilse ne tepki verirsin mesela?" derken İsmail'den bambaşka bir yanıt geldi.
Ayşe'nin sözleri üzerine eşi İlayda Şeker'e seslenen İsmail Balaban, "Ayşe'yi takipten çık" diyerek herkesi şaşırttı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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İsmail'in bu isteğinin ardından eşi derhal söyleneni yerine getirirken daha sonra eşi İsmail'e destek paylaşımları yaptı.
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İlayda'nın açıklamaları da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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