72 Yaşındaki Kocasının Cinsel Performansının Düşmesinden Yakınan Kadın
72 Yaşındaki Kocasının Cinsel Performansının Düşmesinden Yakınan Kadın
Beyaz TV'deki televizyon programının yanı sıra düzenli olarak sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Esra Ezmeci, bir takipçisinin derdini yayınladı. 72 yaşındaki eşinin cinsel performansının düştüğünü ve haftada 4 kez ilişkiye girdiklerini belirten takipçi, Ezmeci'den yardım istedi.
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Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programıyla konuklarının derdine derman olan Esra Ezmeci, bir yandan sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yapmaya devam ediyor.
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Klinik psikolog Ezmeci, düzenli olarak Instagram takipçilerinin cinsellik üzerine sorularını yanıtlarken son cevapladığı soru herkesi şaşırttı.
"Kocam 72 yaşında, cinsel performansı haftada 4'e düştü. Nasıl yükselsin?" diyen dertli takipçiye Ezmeci, videolu bir yanıt verdi.
İşte Esra Ezmeci'nin o yanıtı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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