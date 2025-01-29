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Yalı Çapkını Oyuncusu, Kral Kaybederse Kadrosuna Dahil Oldu!

Yalı Çapkını Oyuncusu, Kral Kaybederse Kadrosuna Dahil Oldu!

yerli dizi yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.01.2025 - 19:48

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, geçtiğimiz günlerde ilk fragmanını yayınlamıştı. Merakla beklenen dizinin kadrosu heyecan yaratırken Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nda rol alan bir oyuncunun Kral Kaybederse kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Halit Ergenç'i yıllar sonra televizyona geri döndüren Kral Kaybederse, ilk fragmanıyla büyük beğeni toplamıştı.

Halit Ergenç'i yıllar sonra televizyona geri döndüren Kral Kaybederse, ilk fragmanıyla büyük beğeni toplamıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin kadrosu yavaş yavaş belirginleşirken Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan yeni oyuncuyu açıkladı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin kadrosu yavaş yavaş belirginleşirken Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan yeni oyuncuyu açıkladı.

Altuntaş, Yalı Çapkını'nda rol almış bir oyuncunun Kral Kaybederse dizisinde yer alacağını açıkladı.

Altuntaş, Yalı Çapkını'nda rol almış bir oyuncunun Kral Kaybederse dizisinde yer alacağını açıkladı.

O oyuncu ise Cemre Gümeli'den başkası değil.

O oyuncu ise Cemre Gümeli'den başkası değil.

Gümeli, dizide Gözde isimli bir mankene hayat verecek ve Halit Ergenç'in canlandırdığı karakterin dikkatini çekecek.

Gümeli, dizide Gözde isimli bir mankene hayat verecek ve Halit Ergenç'in canlandırdığı karakterin dikkatini çekecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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