Sıla Türkoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in Yeniden Barışmasına Yorum
Sıla Türkoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in Yeniden Barışmasına Yorum
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Sette Ekşın kameralarıyla röportaj yaptı. Türkoğlu, Doğa ve Fatih'in yeniden barışması hakkında görüşlerini açıkladı.
KAYNAK: T24 (Sette Ekşın)
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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, T24'ten Muammer Brav'ın sorularını yanıtlayıp Doğa ve Fatih'in yeniden barışması hakkında konuştu.
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Dizinin setinde 1 gün geçiren Brav, "Sıla olsaydı Fatih'e asla ikna olmazdı" diyerek Sıla Türkoğlu'nun Fatih ve Doğa ilişkisine bakış açısını öğrendi.
"Toksik ilişki dediğimiz şey böyle değil. Biz Doğa ve Fatih'e baktığımızda bence o toksikliğin de dışına çıktı. O yüzden Sıla olarak gönlüm hiç razı değil, mesleğim gereği yapıyorum."
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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