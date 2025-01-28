Survivor'da İlk Diskalifiye Şoku! Sakatlığı Nedeniyle Veda Etti
Survivor'da İlk Diskalifiye Şoku! Sakatlığı Nedeniyle Veda Etti
Survivor 2025'in ilk diskalifiye durumu bir sakatlık nedeniyle gerçekleşti. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı, geçirdiği sakatlığın ileri boyutlu olması nedeniyle yarışmadan çekilmek durumunda kaldı. Söz konusu durumu Acun Ilıcalı, konseyde açıkladı.
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Survivor 2025 kaosun had safhalara ulaştığı bir sezon olmaya devam ediyor.
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Güce dayalı bir sezon olduğu için yarışmacıların tüm güçlerini kullandığı yarışmada haliyle sakatlıklar kaçınılmaz oluyor.
Gönüllüler takımında yer alan Melih de sakatlanıp tedavi gören yarışmacılar arasında yer alırken Ilıcalı, son konseyde Melih'in durumunun beklenenden kötü olduğunu söyledi.
Doktor incelemesi sonrasında Melih'in sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini belirten Ilıcalı, Melih'in diskalifiye olduğunu açıkladı.
''Doktorumuzun yaptığı inceleme sonucunda, Melih'in sakatlığının tahminimizden de yüksek boyutta olduğu ve şu andaki sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini öğrendik."
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"Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük belalardan biri. Maalesef Melih Survivor'a veda etti. Yarın veda içim kampa gelecek. Sizinle vedalaşacak. Erken bir veda oldu. Ama biliyorsunuz bu tip vedalar maalesef olabilir. Her sene de oluyor zaten. Kendisine teşekkür ediyoruz.''
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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