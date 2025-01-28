O Dizi Yine Zirvede! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri
O Dizi Yine Zirvede! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri
20-26 Ocak tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Uzak Şehir gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi listeye dahil olurken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...
NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.
KAYNAK: TİAK, Box Office
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Bolu, Kartalkaya'daki yangın felaketi nedeniyle 20-26 Ocak haftasında 13 dizi yayın akışından kaldırıldı.
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Yayınlanan diziler arasında yer alan Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti'nden devraldığı birinciliği bu hafta da sürdürdü. Uzak Şehir'i Kızılcık Şerbeti, Teşkilat ve Gönül Dağı takip etti.
20-26 Ocak haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.
İşte 20-26 Ocak haftasının en çok izlenen dizileri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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