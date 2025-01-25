Kızılcık Şerbeti'nin Aşk Üçgeni Nursema, Firaz ve İlhami Arasındaki Şaşırtan Yaş Farkı
Kızılcık Şerbeti'nin Aşk Üçgeni Nursema, Firaz ve İlhami Arasındaki Şaşırtan Yaş Farkı
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlere damga vuran aşk üçgeni Nursema, Firaz ve İlhami arasında yaşananlar her bölüm heyecanı zirveye taşıyor. Firaz'ın Nursema'ya, Nursema'nın ise İlhami'ye aşık olduğu bu üçgende oyuncuların yaşlarını ele aldık ve şoke olduk. Çünkü dışardan bakınca hiç belli olmasa da oyuncular arasındaki yaş farkı azımsanamayacak kadar fazla.
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Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu Nursema, Firaz ve İlhami üçgeniyle enfes bir hikâyeye evrildi.
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Nursema'nın imam İlhami'ye olan aşkı haftalardır işlenirken Firaz'ın bir anda kendini Nursema'ya aşık halde bulması ortalığı karıştırdı diyebiliriz.
İlhami tarafından reddedilen Nursema, bunun üzerine bir de Firaz'ın aşk itirafıyla karşılaşmış ve ansızın gelen öpücükle neye uğradığını şaşırmıştı.
Üç karakter de Şerbo izleyicilerinin kalbini çalsa da izleyici Firaz ve Nursema aşkını destekliyor. Tabii ilerleyen bölümlerde neler olacağını yalnızca senarist bilir.
Ceren Karakoç, Batuhan Bozkut Yüzgüleç ve Fatih Gühan tarafından canlandırılan Nursema, Firaz ve İlhami karakterlerinin uyumu aşikar olurken üç oyuncunun yaşlarını araştırdık ve resmen şoke olduk.
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Dışarıdan bakıldığında asla belli olmamasına rağmen Ceren Karakoç, her iki oyuncudan da epey büyükmüş.
Ceren Karakoç, Batuhan Yüzgüleç'ten 11, Fatih Gühan'dan ise 9 yaş büyükmüş. Vallahi hiç göstermiyorsunuz Ceren Hanım!❤️
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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