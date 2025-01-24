Timur'un Halası Olacak: Usta Oyuncu Bahar Kadrosuna Dahil Oldu!
Timur'un Halası Olacak: Usta Oyuncu Bahar Kadrosuna Dahil Oldu!
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın kadrosuna Timur'un halasının geleceği söyleniyordu. O rol için sonunda görüşmeler tamamlandı. Usta oyuncu, Bahar dizisinde Leyla halayı canlandıracak. İşte detaylar...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci sezonuyla fırtınalar estirmeye devam eden Bahar'ın kadrosunda birtakım değişiklikler olacağından geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Timur'un halasını canlandıracak oyuncu için görüşmelerin tamamlandığını belirten Birsen Altuntaş, o rol için usta oyuncuyla anlaşıldığını açıkladı.
Altuntaş'ın haberine göre Timur'un halası Leyla'yı usta oyuncu Sumru Yavrucuk canlandıracak.
Bakalım Leyla hala nasıl bir karakter olacak? Şimdiden merak ettik!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın