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Timur'un Halası Olacak: Usta Oyuncu Bahar Kadrosuna Dahil Oldu!

Timur'un Halası Olacak: Usta Oyuncu Bahar Kadrosuna Dahil Oldu!

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2025 - 18:42

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın kadrosuna Timur'un halasının geleceği söyleniyordu. O rol için sonunda görüşmeler tamamlandı. Usta oyuncu, Bahar dizisinde Leyla halayı canlandıracak. İşte detaylar...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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İkinci sezonuyla fırtınalar estirmeye devam eden Bahar'ın kadrosunda birtakım değişiklikler olacağından geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik.

İkinci sezonuyla fırtınalar estirmeye devam eden Bahar'ın kadrosunda birtakım değişiklikler olacağından geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik.

Burada da bahsettiğimiz gibi Timur'un halası hikayeye dahil olacaktı.

Timur'un halasını canlandıracak oyuncu için görüşmelerin tamamlandığını belirten Birsen Altuntaş, o rol için usta oyuncuyla anlaşıldığını açıkladı.

Timur'un halasını canlandıracak oyuncu için görüşmelerin tamamlandığını belirten Birsen Altuntaş, o rol için usta oyuncuyla anlaşıldığını açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Timur'un halası Leyla'yı usta oyuncu Sumru Yavrucuk canlandıracak.

Altuntaş'ın haberine göre Timur'un halası Leyla'yı usta oyuncu Sumru Yavrucuk canlandıracak.

Bakalım Leyla hala nasıl bir karakter olacak? Şimdiden merak ettik!

Bakalım Leyla hala nasıl bir karakter olacak? Şimdiden merak ettik!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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