Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Dilşah, Sevgi'ye Önce Saçını Ördürüp Sonra Arkasından Konuştu!

Survivor'da Dilşah, Sevgi'ye Önce Saçını Ördürüp Sonra Arkasından Konuştu!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2025 - 17:51

Yeni sezonuyla fırtınalar koparan Survivor'da kaos yine. had safhalarda. Önceki sezonları aratmayan Survivor'da bu defa Dilşah'ın Sevgi'nin arkasından konuşması gündem oldu. Daha birkaç dakika önce Sevgi'ye saçını ördürüp hemen ardından röportaj veren Dilşah, Sevgi hakkında verdi veriştirdi. O anlar Survivor izleyicisinin radarına takıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025, kaos seviyesiyle diğer sezonları aratmıyor. Son bölüme ise Dilşah'ın Sevgi'yi çekiştirmesi damga vurdu.

Survivor 2025, kaos seviyesiyle diğer sezonları aratmıyor. Son bölüme ise Dilşah'ın Sevgi'yi çekiştirmesi damga vurdu.

Verdiği röportajda takım arkadaşı Sevgi hakkında konuşan Dilşah, söz konusu röportajdan dakikalar önce Sevgi'ye saçını ördürdü.

Verdiği röportajda takım arkadaşı Sevgi hakkında konuşan Dilşah, söz konusu röportajdan dakikalar önce Sevgi'ye saçını ördürdü.

Dilşah'ın önce hiçbir şey yokmuş gibi Sevgi'ye saçını ördürüp hemen ardından verdiği röportajda arkadaşı hakkında konuşması Survivor izleyicilerinin gözünden kaçmadı ve sosyal medyada viral oldu.

Dilşah'ın önce hiçbir şey yokmuş gibi Sevgi'ye saçını ördürüp hemen ardından verdiği röportajda arkadaşı hakkında konuşması Survivor izleyicilerinin gözünden kaçmadı ve sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın