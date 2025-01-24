Survivor'da Dilşah, Sevgi'ye Önce Saçını Ördürüp Sonra Arkasından Konuştu!
Survivor'da Dilşah, Sevgi'ye Önce Saçını Ördürüp Sonra Arkasından Konuştu!
Yeni sezonuyla fırtınalar koparan Survivor'da kaos yine. had safhalarda. Önceki sezonları aratmayan Survivor'da bu defa Dilşah'ın Sevgi'nin arkasından konuşması gündem oldu. Daha birkaç dakika önce Sevgi'ye saçını ördürüp hemen ardından röportaj veren Dilşah, Sevgi hakkında verdi veriştirdi. O anlar Survivor izleyicisinin radarına takıldı.
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Survivor 2025, kaos seviyesiyle diğer sezonları aratmıyor. Son bölüme ise Dilşah'ın Sevgi'yi çekiştirmesi damga vurdu.
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Verdiği röportajda takım arkadaşı Sevgi hakkında konuşan Dilşah, söz konusu röportajdan dakikalar önce Sevgi'ye saçını ördürdü.
Dilşah'ın önce hiçbir şey yokmuş gibi Sevgi'ye saçını ördürüp hemen ardından verdiği röportajda arkadaşı hakkında konuşması Survivor izleyicilerinin gözünden kaçmadı ve sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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