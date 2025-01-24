Esra Erol, Sokak Ortasında Ölü Bulunan Veysel'in Ölüm Nedenini Açıkladı
Esra Erol, Sokak Ortasında Ölü Bulunan Veysel'in Ölüm Nedenini Açıkladı
Esra Erol'un programında tanıdığımız Veysel isimli şahıs, eşiyle olaylı bir boşanma yaşamış ve uğruna karısından boşandığı sevgilisinin hem kendisinden hem başka bir erkekten hamile olduğunu öğrenmişti. Programdan aylar sonra sokak ortasında ölü bulunan Veysel'in bu durumu şaibeli bulunurken Esra Erol, Veysel'in otopsi raporunu açıkladı.
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Geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'a çıkan Veysel Yurulmaz, programda sevgilisinin hem kendisinden hem de başka bir erkekten ikizlere hamile olduğunu öğrenmiş ve buna rağmen eşi Betül'den boşanmıştı.
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Veysel, Betül ve Özge üçgeninde yaşananlar o dönem tüm Türkiye'yi esir alırken programdan aylar sonra Veysel, sokak ortasında ölü bulunmuştu.
Veysel'in ailesi söz konusu ölüm için eski eşi Betül'e "Senin bedduaların yüzünden öldü" derken yeni eş Özge, sigara almaya gittiğini ve eceliyle öldüğünü belirtmişti.
Esra Erol, canlı yayında Veysel'in otopsi raporunun çıktığını ve ölüm nedeninin belli olduğunu açıkladı.
Erol, rapora göre Veysel'in kanında yüksek dozda yasaklı madde bulunduğunu ve ölüm nedeninin bu olduğunu belirtti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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