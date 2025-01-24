Survivor Adem ve Nagihan'ın Yıllar Önceki Hallerine İnanamayacaksınız
Survivor Adem ve Nagihan'ın Yıllar Önceki Hallerine İnanamayacaksınız
Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Adem ve Nagihan, profesyonel spor geçmişleri nedeniyle yarışma öncesinden de tanışıyorlar. İki fenomen isim Survivor denildiğinde akla gelen ilk yarışmacılar olurken ikisinin bir arada olduğu bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Adem ve Nagihan'ın yıllar önce çektirdikleri fotoğraf, kısa süre şok yaşamanıza neden olacak.
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Survivor denildiği zaman akla gelen ilk yarışmacılardan Nagihan ve Adem, spor geçmişleri olan iki isim.
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Her ikisi de Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden sporcular Adem Kılıççı ve Nagihan Karadere, Survivor'a birden fazla kez katılmalarıyla artık fenomen haline gelirken ikilinin yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Adem ve Nagihan'ın milli takım günlerinden bir görüntüsü kısa sürede viral olurken iki ismin yıllar içindeki değişimi görenleri şoke etti.
İşte Survivor Nagihan ve Adem'in yıllar önceki halleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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