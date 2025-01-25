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Gani Müjde, "Milyar Dolarlık" Dizi Sektörünün İşleyişini Anlattı

Gani Müjde, "Milyar Dolarlık" Dizi Sektörünün İşleyişini Anlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.01.2025 - 13:16

Dizi ve film sektörü için yapılan soruşturmalar bu sektörün değeri konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Senarist Gani Müjde, 2,5 milyar dolar olduğu söylenen dizi sektöründeki işleyişin nasıl ilerlediğini bir bir anlattı.

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Dizi ve film sektöründeki soruşturmalar, bu sektörün değerini epey merak ettiriyor.

Dizi ve film sektöründeki soruşturmalar, bu sektörün değerini epey merak ettiriyor.

Şu an "2,5 milyar dolar" değeri olduğu iddia edilen dizi sektörü için konuşan Gani Müjde, sektördeki işleyişi uzun uzun anlattı.

Şu an "2,5 milyar dolar" değeri olduğu iddia edilen dizi sektörü için konuşan Gani Müjde, sektördeki işleyişi uzun uzun anlattı.

İşte Gani Müjde'nin o açıklaması:

İşte Gani Müjde'nin o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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