Gani Müjde, "Milyar Dolarlık" Dizi Sektörünün İşleyişini Anlattı
Gani Müjde, "Milyar Dolarlık" Dizi Sektörünün İşleyişini Anlattı
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Dizi ve film sektöründeki soruşturmalar, bu sektörün değerini epey merak ettiriyor.
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Şu an "2,5 milyar dolar" değeri olduğu iddia edilen dizi sektörü için konuşan Gani Müjde, sektördeki işleyişi uzun uzun anlattı.
İşte Gani Müjde'nin o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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