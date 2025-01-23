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Nosferatu'da Rol Alan Lily Rose-Depp'in Deneme Çekimi Yayınlandı

Nosferatu'da Rol Alan Lily Rose-Depp'in Deneme Çekimi Yayınlandı

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2025 - 12:33

Kült filmlerden Nosferatu'nun yeniden çevrimi tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Bill Skarsgard, Lily Rose-Depp, Willem Dafoe'nin başrolünde yer aldığı film için auditiona giren Lily Rose-Depp'in o anları sosyal medyada yayınlandı. İşte genç oyuncunun deneme çekimindeki o anları...

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Kült filmler arasında apayrı bir yere sahip olan Nosferatu, bildiğiniz gibi yeniden çekilmiş ve bu hamle büyük yankı uyandırmıştı.

Kült filmler arasında apayrı bir yere sahip olan Nosferatu, bildiğiniz gibi yeniden çekilmiş ve bu hamle büyük yankı uyandırmıştı.

Bill Skarsgard, Lily Rose-Depp, Willem Dafoe, Nicholas Hoult gibi isimlerin rol aldığı film kısa sürede hepimizi etkisi altına alırken Ellen Hutter karakterine hayat veren Depp'in deneme çekimi görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Bill Skarsgard, Lily Rose-Depp, Willem Dafoe, Nicholas Hoult gibi isimlerin rol aldığı film kısa sürede hepimizi etkisi altına alırken Ellen Hutter karakterine hayat veren Depp'in deneme çekimi görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Ellen Hutter rolünü almak için audition çekimlerine giren Lily Rose-Depp, gösterdiği performansla rolü resmen hak etmiş.

Ellen Hutter rolünü almak için audition çekimlerine giren Lily Rose-Depp, gösterdiği performansla rolü resmen hak etmiş.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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