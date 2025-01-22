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Gurur Duyduk: IMDb Puanı Yüksek 20 Yerli Film

Gurur Duyduk: IMDb Puanı Yüksek 20 Yerli Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2025 - 00:27

İzleyici tarafından çok beğenilerek IMDb'den en yüksek puanları alan yerli filmleri sizler için sıraladık. Tüm dünyada geçerli bir film değerlendirme platformu olan IMDb'den bu puanları almaya hak kazanan enfes filmlerden 20'si listemizde! Bakalım kaç tanesini izlediniz?

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20. Sarmaşık

20. Sarmaşık

IMDb: 7,9

Bir armatörün iflas edip ortadan kaybolmasının ardından gemi mürettebatı aylarca gemide mahsur kalır. İzolasyon, adamları bir delilik ve terör denizine sürükleyen baskılar doğurur.

19. Sevmek Zamanı

19. Sevmek Zamanı

IMDb: 7,9

İstanbul'un Adalar semtindeki devasa villalardan birinde çalışan fakir bir boyacı, bir kadının fotoğrafına aşık olur.

18. Arabesk

18. Arabesk

IMDb: 8,0

Engeller ve yanlış anlaşılmalar yüzünden bir türlü bir araya gelemeyen Şener ve Müjde, yavaş yavaş arabesk müziğin hüzünlü dünyasına sürüklenirler.

17. Çiçek Abbas

17. Çiçek Abbas

IMDb: 8,0

Abbas, düzenbaz bir adam olan Şakir'in yardımcısıdır ve Abbas'ın tek hayali, kendisine bir minibüs satın almak ve sevdiği kızla evlenmektir.

16. Ahlat Ağacı

16. Ahlat Ağacı

IMDb: 8,0

Henüz eserleri yayımlanmamış bir yazar, mezun olduktan sonra memleketine döner ve babasının kumar bağımlılığıyla mücadele ederken kitabını yayımlamak için sponsor arar.

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15. G.O.R.A.

15. G.O.R.A.

IMDb: 8,0

Uzaylılar tarafından kaçırılan kurnaz genç olan Arif, GORA gezegeninin kötü başkomutanını alt etmek için harekete geçer. Tabii bunun için diğer kaçırılan insanlarla işbirliği yapar.

14. Aile Şerefi

14. Aile Şerefi

IMDb: 8,0

Fakir ama mutlu ve kalabalık bir ailenin hayatı, hayatlarına zengin ve şımarık Oktay'ın girmesiyle büyük bir sınava girer.

13. Namuslu

13. Namuslu

IMDb: 8,1

Ailesi dahil hiç kimse tarafından ciddiye alınmayan, yolsuzluğa bulaşmamış bir devlet memuru, yüklü miktarda şirket parasıyla soyulduğunda, insanlar onun soygunu sahtekarlıkla gerçekleştirdiğine ve parayı sakladığına inanırlar.

12. Bizim İçin Şampiyon

12. Bizim İçin Şampiyon

IMDb: 8,1

1990'lı yıllar Türkiye'sinden gerçek bir aşk ve başarı hikayesi; bir jokey (Halis Karataş), bir at (Bold Pilot) ve aynı zamanda atın gönüllü bakıcısının etrafında dönüyor.

11. Pardon

11. Pardon

IMDb: 8,1

Gerçek bir olaydan uyarlanan filmde, gerçek suçlular sanılarak cezaevine düşen üç arkadaşın trajikomik öyküsü anlatılıyor.

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10. Ayla

10. Ayla

IMDb: 8,2

Çavuş Süleyman, Kore Savaşı sırasında bir savaş alanında küçük bir kız bulur. Kızı alır ve ona Ayla adını verir. On beş ay sonra, Süleyman'ın tugayına Türkiye'ye dönecekleri söylenir ama küçük kızı bir türlü geride bırakmak istemez.

9. Yol

9. Yol

IMDb: 8,3

İmralı Cezaevi'nde yatan beş mahkum, kendilerine verilen bir izin sayesinde bir haftalığına köylerine dönebileceklerdir. Ancak önlerinde yol çok zorlu ve uzundur.

8. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

8. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

IMDb: 8,4

Film, Türk halterci ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun gerçek yaşam hikayesini anlatıyor.

7. Zübük

7. Zübük

IMDb: 8,5

İbrahim Zübükzade, üyesi olduğu siyasi partiden yolsuzluk nedeniyle ihraç edilir. Gazeteci Yaşar, Zübükzade'nin davası hakkında haber yapmak ister ve yaptıklarını araştırır.

6. Selvi Boylum Al Yazmalım

6. Selvi Boylum Al Yazmalım

IMDb: 8,6

Katı bir anneye sahip genç bir kız olan Asya, çapkın bir şehirli İlyas'la tanışır ve kısa sürede aşık olurlar. Zorlukların üstesinden gelirler ve mutlu bir evlilikleri olur. Ancak bir gece bir adama yardım ettikten sonra, İlyas'ın hayatı sonsuza dek değişir.

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5. Züğürt Ağa

5. Züğürt Ağa

IMDb: 8,6

Türkiye'nin doğusundaki bir köyün toprak sahibi, şiddetli bir kuraklıktan sonra arazisini satmaya karar verir ve ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eder. Ancak 'büyük şehirde' hayatta kalma mücadelesi onlar için daha kolay olmayacaktır.

4. Canım Kardeşim

4. Canım Kardeşim

IMDb: 8,6

İki fakir adam, birinin ölümcül hasta olan kardeşinin son dileği olarak bir televizyon bulmaya çalışırlar.

3. Neşeli Günler

3. Neşeli Günler

IMDb: 8,7

6 çocuklu, turşu dükkanı işleten orta yaşlı bir çift, her biri 3 çocuğu alarak boşanır. Aile üyeleri yıllar sonra komik bir hikaye ile birbirlerini bulurlar.

2. Dağ 2

2. Dağ 2

IMDb: 8,8

Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir,  6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. M

1. Tosun Paşa

1. Tosun Paşa

IMDb: 8,9

'Yeşil Vadi' için uzun süredir rakip olan Seferoğlu ve Tellioğlu aileleri sürekli yarışmaktadır. Yeşil Vadi için Daver Bey'in kızı Leyla'yla evlenme planı yapan ailelerin rekabeti komik sonuçlar doğuracaktır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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