Gurur Duyduk: IMDb Puanı Yüksek 20 Yerli Film
Gurur Duyduk: IMDb Puanı Yüksek 20 Yerli Film
İzleyici tarafından çok beğenilerek IMDb'den en yüksek puanları alan yerli filmleri sizler için sıraladık. Tüm dünyada geçerli bir film değerlendirme platformu olan IMDb'den bu puanları almaya hak kazanan enfes filmlerden 20'si listemizde! Bakalım kaç tanesini izlediniz?
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20. Sarmaşık
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19. Sevmek Zamanı
18. Arabesk
17. Çiçek Abbas
16. Ahlat Ağacı
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15. G.O.R.A.
14. Aile Şerefi
13. Namuslu
12. Bizim İçin Şampiyon
11. Pardon
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10. Ayla
9. Yol
8. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
7. Zübük
6. Selvi Boylum Al Yazmalım
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5. Züğürt Ağa
4. Canım Kardeşim
3. Neşeli Günler
2. Dağ 2
1. Tosun Paşa
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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