Gurur Duyduk: IMDb Puanı Yüksek 20 Yerli Film

IMDb: 8,6

Katı bir anneye sahip genç bir kız olan Asya, çapkın bir şehirli İlyas'la tanışır ve kısa sürede aşık olurlar. Zorlukların üstesinden gelirler ve mutlu bir evlilikleri olur. Ancak bir gece bir adama yardım ettikten sonra, İlyas'ın hayatı sonsuza dek değişir.