Deadpool ve Wolverine, Yeni Avengers Filmiyle Dönebilir!
Deadpool ve Wolverine, Yeni Avengers Filmiyle Dönebilir!
1 Mayıs 2026'da vizyona girecek olan Avengers: Doomsday, henüz yapım aşamasındayken bile heyecan yaratıyor. Deadpool ve Wolverine uyumunu bu filme de taşımak isteyen Marvel'ın ikiliyi yeni filmle beyaz perdeye geri getireceği iddia ediliyor. Bakalım iddialar doğru çıkacak mı?
KAYNAK: Comic Book Movie
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2026'nın Mayıs ayında yayınlanması planlanan Avengers: Doomsday, serinin son filmi Endgame'in seyircide yarattığı hayal kırıklığını gidermeye çalışacak.
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Son dönemin en heyecan verici işlerinden olmaya aday Avengers: Doomsday, pek çok farklı evreni bir araya getirmeyi vaat ediyor.
Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ı Marvel Sinematik Evreni'ne geri döndürecek olan Avengers: Doomsday için şimdi de Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın geri döneceği söylentileri yayılmaya başladı.
2024'te vizyona giren Deadpool & Wolverine filmi çok sevilmişti. Söylentilere göre Marvel, ikiliyi yeni Avengers filmiyle geri getirmeyi planlıyor.
Bakalım söz konusu iddialar doğru çıkacak mı?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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