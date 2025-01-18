Hayata Bakışınızı Değiştirecek: 20 Yaşına Gelmeden İzlemeniz Gereken 20 Film
Hayata Bakışınızı Değiştirecek: 20 Yaşına Gelmeden İzlemeniz Gereken 20 Film
20 yaşına kadar hayat, keşifler ve derslerle dolu bir yolculuk. Bu süreçte izlediğiniz filmler de yalnızca birer eğlence aracı değil, aynı zamanda sizi büyüten, düşüncelerinizi şekillendiren ve hayata bakış açınızı genişleten eserler olabilir. Bu liste, gençlik heyecanını, büyüme sancılarını ve hayallerin peşinden gitmenin önemini farklı açılardan ele alan 20 unutulmaz filmi bir araya getiriyor. Hadi, gelin birlikte size hayata dair önemli mesajlar verecek filmlere bakalım...
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1. The Breakfast Club (1985)
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2. Dead Poets Society (1989)
3. Forrest Gump (1994)
4. The Lion King (1994)
5. Spirited Away (2001)
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6. The Perks of Being a Wallflower (2012)
7. The Social Network (2010)
8. Good Will Hunting (1997)
9. Harry Potter Serisi (2001-2011)
10. To Kill a Mockingbird (1962)
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11. Into the Wild (2007)
12. Ferris Bueller's Day Off (1986)
13. Stand by Me (1986)
14. The Pursuit of Happyness (2006)
15. Little Miss Sunshine (2006)
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16. Moonlight (2016)
17. Inception (2010)
18. The Grand Budapest Hotel (2014)
19. Coco (2017)
20. The Truman Show (1998)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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