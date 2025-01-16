Sadri Alışık’ın Hayatı Beyazperdede: Vizyon Tarihi Açıklandı!
Sadri Alışık’ın Hayatı Beyazperdede: Vizyon Tarihi Açıklandı!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-...
Sadri Alışık’ın unutulmaz hayatı, beyazperdede izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Türk sinemasının efsanevi ismi, hem kariyeri hem de özel hayatındaki bilinmeyen yönleriyle sinemaseverlere yeniden hatırlatılacak. 2025’in, sanatçının doğumunun 100. yılı olması sebebiyle ayrı bir anlam taşıyan bu film, sinema tarihimize adını altın harflerle yazdırmış bir yıldızı onurlandırıyor. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi belli oldu!
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Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz ismi Sadri Alışık’ın yaşamını konu alan biyografik filmin vizyon tarihi nihayet belli oldu.
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Yapımcılığını Sev Yapım, yaratıcı yapımcılığını ise Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin (SAKM) üstlendiği film, yönetmen ve senarist Özer Feyzioğlu’nun imzasını taşıyor.
Sadri Alışık’ın sinemaya kattığı benzersiz değerlerin yanı sıra eşi Çolpan İlhan’la olan büyük aşkı ve oğlu Kerem Alışık’la ilişkisi gibi pek çok bilinmeyen yön de filmde yer alacak.
Merakla beklenen yapım, 28 Kasım 2025’te izleyicilerle buluşacak. Filmin çekimlerine yaz aylarında başlanması planlanırken, oyuncu kadrosuyla ilgili görüşmelerin de kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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