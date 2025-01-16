Sadri Alışık’ın Hayatı Beyazperdede: Vizyon Tarihi Açıklandı!

Sadri Alışık’ın unutulmaz hayatı, beyazperdede izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Türk sinemasının efsanevi ismi, hem kariyeri hem de özel hayatındaki bilinmeyen yönleriyle sinemaseverlere yeniden hatırlatılacak. 2025’in, sanatçının doğumunun 100. yılı olması sebebiyle ayrı bir anlam taşıyan bu film, sinema tarihimize adını altın harflerle yazdırmış bir yıldızı onurlandırıyor. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi belli oldu!