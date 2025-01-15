Gişe Rekoru Kırdı: Nosferatu Filmi Korku Türünün Zirvesine Yerleşti!

Robert Eggers'ın Nosferatu uyarlaması başlarda 'Eskisinin yerini tutmaz' yorumları alsa da büyük bir başarı yakaladı.Film, sadece gişe hasılatıyla 2024'te zirveye yerleşti. 135 milyon dolardan fazla hasılat elde eden film, sadece 20 gün içinde dünya çapında en çok kazanan korku filmi oldu. Siz bekliyor muydunuz?