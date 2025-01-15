Gişe Rekoru Kırdı: Nosferatu Filmi Korku Türünün Zirvesine Yerleşti!
Gişe Rekoru Kırdı: Nosferatu Filmi Korku Türünün Zirvesine Yerleşti!
Robert Eggers'ın Nosferatu uyarlaması başlarda 'Eskisinin yerini tutmaz' yorumları alsa da büyük bir başarı yakaladı.Film, sadece gişe hasılatıyla 2024'te zirveye yerleşti. 135 milyon dolardan fazla hasılat elde eden film, sadece 20 gün içinde dünya çapında en çok kazanan korku filmi oldu. Siz bekliyor muydunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Robert Eggers'ın Nosferatu uyarlamasının bu kadar büyük bir başarı yakalaması, korku türünün hala ne kadar güçlü bir çekim gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Film, sadece gişe hasılatıyla değil, oyuncu kadrosu ve atmosferiyle de dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nosferatu, korku sinemasında 2024’ün en büyük gişe başarısını yakalayarak adından söz ettirdi.
Film, 135 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek, yalnızca 20 gün içinde dünya çapında en çok kazanan korku yapımı unvanını kazandı.
Bu başarının altında, Robert Eggers’ın gotik atmosfer yaratmadaki ustalığı kadar, Bill Skarsgård ve Lily-Rose Depp gibi isimlerin etkileyici performanslarının da büyük bir payı var. Film, korku sinemasında çıtayı yükseltmiş gibi görünüyor.
Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın