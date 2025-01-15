onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Gişe Rekoru Kırdı: Nosferatu Filmi Korku Türünün Zirvesine Yerleşti!

Gişe Rekoru Kırdı: Nosferatu Filmi Korku Türünün Zirvesine Yerleşti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.01.2025 - 17:21

Robert Eggers'ın Nosferatu uyarlaması başlarda 'Eskisinin yerini tutmaz' yorumları alsa da büyük bir başarı yakaladı.Film, sadece gişe hasılatıyla 2024'te zirveye yerleşti. 135 milyon dolardan fazla hasılat elde eden film, sadece 20 gün içinde dünya çapında en çok kazanan korku filmi oldu. Siz bekliyor muydunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Robert Eggers'ın Nosferatu uyarlamasının bu kadar büyük bir başarı yakalaması, korku türünün hala ne kadar güçlü bir çekim gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Film, sadece gişe hasılatıyla değil, oyuncu kadrosu ve atmosferiyle de dikkat çekiyor.

Robert Eggers'ın Nosferatu uyarlamasının bu kadar büyük bir başarı yakalaması, korku türünün hala ne kadar güçlü bir çekim gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Film, sadece gişe hasılatıyla değil, oyuncu kadrosu ve atmosferiyle de dikkat çekiyor.

Nosferatu, korku sinemasında 2024’ün en büyük gişe başarısını yakalayarak adından söz ettirdi.

Nosferatu, korku sinemasında 2024’ün en büyük gişe başarısını yakalayarak adından söz ettirdi.

Film, 135 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek, yalnızca 20 gün içinde dünya çapında en çok kazanan korku yapımı unvanını kazandı.

Film, 135 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek, yalnızca 20 gün içinde dünya çapında en çok kazanan korku yapımı unvanını kazandı.

Bu başarının altında, Robert Eggers’ın gotik atmosfer yaratmadaki ustalığı kadar, Bill Skarsgård ve Lily-Rose Depp gibi isimlerin etkileyici performanslarının da büyük bir payı var. Film, korku sinemasında çıtayı yükseltmiş gibi görünüyor.

Bu başarının altında, Robert Eggers’ın gotik atmosfer yaratmadaki ustalığı kadar, Bill Skarsgård ve Lily-Rose Depp gibi isimlerin etkileyici performanslarının da büyük bir payı var. Film, korku sinemasında çıtayı yükseltmiş gibi görünüyor.

Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın