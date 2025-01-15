Kendisi de Çok Şaşkın: Christopher Nolan Beklediği Değeri Görmeyen Filmini Açıkladı!

The Odyssey adlı yeni filmi için hazırlanan ünlü yönetmen Christopher Nolan, verdiği röportajda 'hak ettiği değeri görmediğini' düşündüğü yapımını açıkladı. O yapım ile gurur duyduğunu söyleyen Nolan, izleyicinin de ilgisinin üstünde olduğunu belirtti. Ancak bunlara rağmen filmin için 'Hakkı verilmedi' diye konuştu. İşte o film...