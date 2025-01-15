Kendisi de Çok Şaşkın: Christopher Nolan Beklediği Değeri Görmeyen Filmini Açıkladı!
Kendisi de Çok Şaşkın: Christopher Nolan Beklediği Değeri Görmeyen Filmini Açıkladı!
Kaynak: https://www.worldofreel.com/blog/2025...
The Odyssey adlı yeni filmi için hazırlanan ünlü yönetmen Christopher Nolan, verdiği röportajda 'hak ettiği değeri görmediğini' düşündüğü yapımını açıkladı. O yapım ile gurur duyduğunu söyleyen Nolan, izleyicinin de ilgisinin üstünde olduğunu belirtti. Ancak bunlara rağmen filmin için 'Hakkı verilmedi' diye konuştu. İşte o film...
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Christopher Nolan, kariyerinde hak ettiği değeri en az gören filmin 2002 yapımı Insomnia olduğunu açıkladı.
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Tom Shone’un The Nolan Variations adlı kitabı için verdiği röportajda Nolan, bu filmle çok gurur duyduğunu belirtti.
İlk büyük stüdyo filmi olan Insomnia'nın yapım sürecinin kendisi için oldukça kişisel bir deneyim olduğunu ifade eden Nolan, "O filmle gurur duyuyorum. Ara sıra bir sinemacıyla tanışıyorum ve genelde ilgilendikleri film bu oluyor," dedi.
Başrollerinde Al Pacino, Robin Williams ve Hilary Swank’in yer aldığı film, Alaska’nın küçük bir kasabasında genç bir kızın cinayetini araştıran polis dedektifi Will Dormer’ın (Pacino) hikayesini konu alıyor.
Dormer, bir yandan uykusuzluk problemiyle mücadele ederken, diğer yandan geçmişindeki sırlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Nolan, bu filmi tüm filmleri arasında en az değer gören yapım olarak nitelendiriyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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