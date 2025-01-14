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The Flash Filminin Yönetmeninden Dikkat Çeken İtiraf: Gişede Neden Başarısız Oldu?

The Flash Filminin Yönetmeninden Dikkat Çeken İtiraf: Gişede Neden Başarısız Oldu?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.01.2025 - 16:37

2023 yapımı The Flash filmi DC evrenindeki en başarısız filmlerden biri oldu. Büyük bir hayal kırıklığı yaşatan film IMDb'de yalnızca 6.6 puan alabildi. Filmin yönetmeni Andy Muschietti, 200 milyon dolarlık dev bütçeli filmin gişede neden başarısız olduğunu açıkladı. Yönetmen başarısızlıktan bahsederken 'Geniş bir kitleye hitap edemedi' itirafında bulundu.

Kaynak: https://www.digitaltrends.com/movies/...
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Warner Bros.'un 2023'te yayımladığı The Flash, son yılların en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak anılıyor. IMDb'de yalnızca 6.6 puan alarak düşük bir değerlendirme alan film, vizyona girdiği dönemde ciddi eleştirilerle karşılaşmıştı.

Warner Bros.'un 2023'te yayımladığı The Flash, son yılların en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak anılıyor. IMDb'de yalnızca 6.6 puan alarak düşük bir değerlendirme alan film, vizyona girdiği dönemde ciddi eleştirilerle karşılaşmıştı.

Katıldığı bir programda filmin başarısızlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan filmin yönetmeni Andy Muschietti, The Flash’ın geniş bir izleyici kitlesine ulaşamadığını söyledi.

Katıldığı bir programda filmin başarısızlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan filmin yönetmeni Andy Muschietti, The Flash’ın geniş bir izleyici kitlesine ulaşamadığını söyledi.

Dahası, hem kendisinin hem de Warner Bros. yapımcılarının bu durumun farkında olduklarını da itiraf etti.

Dahası, hem kendisinin hem de Warner Bros. yapımcılarının bu durumun farkında olduklarını da itiraf etti.

Muschietti’nin açıklamasına göre The Flash karakteri, DC evrenindeki diğer süper kahramanlar kadar popüler değil. Seyircilerle doğrudan iletişim kurduğunu belirten ünlü yönetmen, birçok izleyicinin Flash karakterini yeterince ilgi çekici bulmadığını dile getirdi.

Muschietti’nin açıklamasına göre The Flash karakteri, DC evrenindeki diğer süper kahramanlar kadar popüler değil. Seyircilerle doğrudan iletişim kurduğunu belirten ünlü yönetmen, birçok izleyicinin Flash karakterini yeterince ilgi çekici bulmadığını dile getirdi.

Bu durum, 200 milyon dolarlık dev bütçeli filmin gişede neden başarısız olduğuna dair en büyük nedenlerden biri olarak görülüyor.

Bu durum, 200 milyon dolarlık dev bütçeli filmin gişede neden başarısız olduğuna dair en büyük nedenlerden biri olarak görülüyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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