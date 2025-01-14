The Flash Filminin Yönetmeninden Dikkat Çeken İtiraf: Gişede Neden Başarısız Oldu?

2023 yapımı The Flash filmi DC evrenindeki en başarısız filmlerden biri oldu. Büyük bir hayal kırıklığı yaşatan film IMDb'de yalnızca 6.6 puan alabildi. Filmin yönetmeni Andy Muschietti, 200 milyon dolarlık dev bütçeli filmin gişede neden başarısız olduğunu açıkladı. Yönetmen başarısızlıktan bahsederken 'Geniş bir kitleye hitap edemedi' itirafında bulundu.