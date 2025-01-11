Jason Statham'ın Başrolünde Olduğu Yeni Filmin İlk Videosu Yayınlandı!
Jason Statham'ın Başrolünde Olduğu Yeni Filmin İlk Videosu Yayınlandı!
Aksiyon sinemasının yıldızı Jason Statham, 2025’te de dur durak bilmeden kariyerine devam ediyor. Usta yönetmen David Ayer ve efsanevi oyuncu Sylvester Stallone’un senaryosunu birlikte kaleme aldığı “A Working Man”den ilk video geldi. Chuck Dixon’ın “Levon’s Trade” romanından uyarlanan film, izleyicileri sıradan bir inşaat işçisinin karanlık bir geçmişle yüzleştiği heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Statham’a etkileyici bir oyuncu kadrosu eşlik ederken, film dev kadrosu ve yoğun temposuyla şimdiden büyük beklenti yaratmış durumda. Amazon MGM’in dağıttığı bu iddialı yapım, 28 Mart’ta vizyona giriyor.
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Jason Statham, 2025’te aksiyon sinemasının zirvesindeki yerini koruyor. David Ayer ve Sylvester Stallone’un birlikte yazdığı ve Chuck Dixon’ın “Levon’s Trade” adlı romanından uyarlanan yeni filmi “A Working Man”, 28 Mart’ta ABD’de vizyona giriyor.
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Film, eski bir özel kuvvetler gazisi olan Levon Cade’in, inşaat işçiliğiyle sade bir yaşam sürerken patronunun kızını kurtarmak için yeniden aksiyona atılmasını konu alıyor.
Başrolde Jason Statham’a, Michael Peña, David Harbour, Jason Flemyng ve Noemi Gonzalez gibi isimler eşlik ediyor. Amazon MGM’in dağıtımını üstlendiği film, yoğun aksiyon sahneleri ve Statham’ın etkileyici performansıyla dikkat çekmeye hazırlanıyor.
İşte herkesi heyecanlandıran o fragman:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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