Jason Statham'ın Başrolünde Olduğu Yeni Filmin İlk Videosu Yayınlandı!

Aksiyon sinemasının yıldızı Jason Statham, 2025’te de dur durak bilmeden kariyerine devam ediyor. Usta yönetmen David Ayer ve efsanevi oyuncu Sylvester Stallone’un senaryosunu birlikte kaleme aldığı “A Working Man”den ilk video geldi. Chuck Dixon’ın “Levon’s Trade” romanından uyarlanan film, izleyicileri sıradan bir inşaat işçisinin karanlık bir geçmişle yüzleştiği heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Statham’a etkileyici bir oyuncu kadrosu eşlik ederken, film dev kadrosu ve yoğun temposuyla şimdiden büyük beklenti yaratmış durumda. Amazon MGM’in dağıttığı bu iddialı yapım, 28 Mart’ta vizyona giriyor.