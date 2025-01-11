Yeni Star Wars Filmi Geliyor: Önceki Filmlerden Çok Farklı Olacak!

Star Wars heyecanı yeniden başladı. Sevilen serinin devamı niteliğinde görülen yeni bir film gelecek. Ama yönetmene göre işler biraz değişecek. Yani, her ne kadar Star Wars devamı niteliğinde olsa da hikaye çok başka. Bakalım siz beğenecek misiniz? Yönetmen James Mangold'un yeni Star Wars filmi hakkındaki ilgi çeken açıklamaları👇🏻