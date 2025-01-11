Yeni Star Wars Filmi Geliyor: Önceki Filmlerden Çok Farklı Olacak!
Yeni Star Wars Filmi Geliyor: Önceki Filmlerden Çok Farklı Olacak!
Star Wars heyecanı yeniden başladı. Sevilen serinin devamı niteliğinde görülen yeni bir film gelecek. Ama yönetmene göre işler biraz değişecek. Yani, her ne kadar Star Wars devamı niteliğinde olsa da hikaye çok başka. Bakalım siz beğenecek misiniz? Yönetmen James Mangold'un yeni Star Wars filmi hakkındaki ilgi çeken açıklamaları👇🏻
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Yönetmen James Mangold, yeni Star Wars filmini duyurdu. Bu film serinin bilinen hikayelerinden 25.000 yıl öncesine gidiyor. MovieWeb’e konuşan Mangold, bu tercihiyle seriye bağlı kalmadan, tamamen özgün bir hikaye anlatmayı amaçladığını belirtti.
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“Bu film, Güç’ün kökenlerine odaklanacak ve onun nasıl ortaya çıktığını, anlaşıldığını ve kontrol edildiğini keşfedecek,” diyen Mangold, projenin On Emir gibi epik yapımlara benzeyeceğini söyledi. Lucasfilm’in Nisan 2023’te duyurduğu projeyle ilgili henüz prodüksiyon tarihi açıklanmadı.
Mangold, daha önce Logan, The Wolverine ve Indiana Jones and the Dial of Destiny gibi filmlerle tanınmış ve bu yıl Bob Dylan’ın hayatını konu alan A Complete Unknown filmiyle ödül sezonunda dikkat çekmişti. Star Wars evrenine bu özgün yaklaşımı, serinin hayranları için büyük bir merak konusu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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