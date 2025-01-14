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Uykularınız Kaçacak: 2025’te Vizyona Girecek En Tüyler Ürpertici Korku Filmleri!

Uykularınız Kaçacak: 2025’te Vizyona Girecek En Tüyler Ürpertici Korku Filmleri!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.01.2025 - 11:27

2025 yılı, korku severler için unutulmaz bir sinema deneyimi vaat ediyor. Yıllar sonra gelen devam filmleri, klasiklerin yeniden yorumu ve çarpıcı yeni hikayelerle dolu bir yıl bizi bekliyor. İşte 2025'in öne çıkan korku filmleri:

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1. Wolf Man (17 Ocak)

1. Wolf Man (17 Ocak)

Leigh Whannell, Universal Monsters evrenine bu kez Wolf Man ile dönüş yapıyor. Christopher Abbott ve Julia Garner’ın başrollerini paylaştığı film, bir kurt adam tarafından yolları kesilen bir çiftin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

2. Presence (24 Ocak)

2. Presence (24 Ocak)

Steven Soderbergh imzalı bu filmde, bir aile yeni taşındıkları evde yalnız olmadıklarını fark eder. Gerilim dolu olaylar, birinci şahıs bakış açısıyla aktarılıyor.

3. Companion (31 Ocak)

3. Companion (31 Ocak)

Bir kadının, kendisinin bir seks robotu olduğunu keşfetmesiyle başlayan kaçış hikâyesi, psikolojik gerilimle harmanlanıyor.

4. Heart Eyes (7 Şubat)

4. Heart Eyes (7 Şubat)

Josh Ruben’ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu slasher türündeki film, kalp emojisi maskesi takan bir seri katilin dehşet dolu hikâyesini işliyor. Olivia Holt ve Mason Gooding başrollerde.

5. The Monkey (21 Şubat)

5. The Monkey (21 Şubat)

Stephen King’in aynı adlı hikâyesinden uyarlanan The Monkey, lanetli bir oyuncak maymunun bir ailenin hayatını nasıl kabusa çevirdiğini anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Theo James, Tatiana Maslany ve Elijah Wood gibi isimler yer alıyor.

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6. Sinners (18 Nisan)

6. Sinners (18 Nisan)

İkiz kardeşler, vampir saldırılarıyla yüzleşirken geçmişleriyle de hesaplaşıyor. Ryan Coogler ve Michael B. Jordan iş birliğiyle gerilim dorukta.

7. The Ritual (18 Nisan)

7. The Ritual (18 Nisan)

Al Pacino’nun sorunlu bir rahibi canlandırdığı bu şeytan çıkarma hikâyesi, inanç ve geçmişle yüzleşme temalarını işliyor. Dan Stevens, Al Pacino’ya eşlik ediyor.

8. Until Dawn (25 Nisan)

8. Until Dawn (25 Nisan)

Popüler bir video oyunundan uyarlanan film, bir grup arkadaşın doğaüstü tehlikelerle dolu bir gecede hayatta kalma mücadelesini işliyor.

9. Final Destination: Bloodlines (16 Mayıs)

9. Final Destination: Bloodlines (16 Mayıs)

Uzun bir aradan sonra geri dönen Final Destination serisi, yaratıcı ölüm sahneleriyle 2025’te tekrar gündemde. Tony Todd’un ikonik rolüne dönüşü ise büyük heyecan yaratıyor.

10. 28 Years Later (20 Haziran)

10. 28 Years Later (20 Haziran)

Danny Boyle, 28 Days Later serisinin yeni filmiyle izleyiciyi post-apokaliptik bir dünyaya yeniden davet ediyor. Jodie Comer ve Aaron Taylor-Johnson başrollerde.

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11. M3GAN 2.0 (27 Haziran)

11. M3GAN 2.0 (27 Haziran)

2022’nin sürpriz hitlerinden biri olan M3GAN, devam filmiyle yapay zekâ korkusunu bir üst seviyeye taşıyor.

12. Jurassic World Rebirth (2 Temmuz)

12. Jurassic World Rebirth (2 Temmuz)

Dinozorların dünyasına geri dönülen bu film, izole bir adada yapılan tehlikeli bir keşif gezisini konu alıyor.

13. Insidious 6 (29 Ağustos)

13. Insidious 6 (29 Ağustos)

Doğaüstü korku serisi yeni bir hikâyeyle geri dönüyor. Korkunun derinliklerine inmeye hazır olun!

14. The Conjuring: Last Rites (5 Eylül)

14. The Conjuring: Last Rites (5 Eylül)

Ed ve Lorraine Warren’ın son macerası, The Conjuring evrenine noktayı koyuyor. Vera Farmiga ve Patrick Wilson bir kez daha paranormal araştırmacı çifti canlandırıyor.

15. The Bride! (26 Eylül)

15. The Bride! (26 Eylül)

Bride of Frankenstein’ın modern yorumu, Frankenstein’ın Gelini’nin yeniden hayata dönmesiyle başlayan olayları işliyor.

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16. Saw XI (26 Eylül)

16. Saw XI (26 Eylül)

John Kramer’ın mirasını sürdüren yeni bir takipçinin ölümcül tuzaklarını anlatan Saw XI, serinin hayranlarını memnun etmeye hazırlanıyor.

17. The Black Phone 2 (17 Ekim)

17. The Black Phone 2 (17 Ekim)

Stephen King’in oğlu Joe Hill’in hikâyesinden uyarlanan The Black Phone, gerilim dolu bir devam filmiyle izleyiciyi bekliyor.

18. Predator: Badlands (7 Kasım)

18. Predator: Badlands (7 Kasım)

Elle Fanning’in başrolünde olduğu film, çorak arazide hayatta kalmaya çalışan iki kız kardeşi ve onları avlayan Predator’ı konu alıyor.

19. Five Nights at Freddy’s 2 (5 Aralık)

19. Five Nights at Freddy’s 2 (5 Aralık)

Popüler video oyunundan uyarlanan bu filmde, animatroniklerin tehdidi daha da büyüyor.

20. Anaconda (25 Aralık)

20. Anaconda (25 Aralık)

Paul Rudd ve Jack Black’in rol aldığı bu film, yağmur ormanlarında mizah ve korkuyu harmanlıyor.

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21. Frankenstein (2025 - Tarih Belirsiz)

21. Frankenstein (2025 - Tarih Belirsiz)

Guillermo del Toro’nun yönettiği bu Netflix yapımı, Mary Shelley’nin klasik eserine yeni bir soluk getiriyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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