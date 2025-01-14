Uykularınız Kaçacak: 2025’te Vizyona Girecek En Tüyler Ürpertici Korku Filmleri!
Uykularınız Kaçacak: 2025’te Vizyona Girecek En Tüyler Ürpertici Korku Filmleri!
2025 yılı, korku severler için unutulmaz bir sinema deneyimi vaat ediyor. Yıllar sonra gelen devam filmleri, klasiklerin yeniden yorumu ve çarpıcı yeni hikayelerle dolu bir yıl bizi bekliyor. İşte 2025'in öne çıkan korku filmleri:
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1. Wolf Man (17 Ocak)
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2. Presence (24 Ocak)
3. Companion (31 Ocak)
4. Heart Eyes (7 Şubat)
5. The Monkey (21 Şubat)
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6. Sinners (18 Nisan)
7. The Ritual (18 Nisan)
8. Until Dawn (25 Nisan)
9. Final Destination: Bloodlines (16 Mayıs)
10. 28 Years Later (20 Haziran)
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11. M3GAN 2.0 (27 Haziran)
12. Jurassic World Rebirth (2 Temmuz)
13. Insidious 6 (29 Ağustos)
14. The Conjuring: Last Rites (5 Eylül)
15. The Bride! (26 Eylül)
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16. Saw XI (26 Eylül)
17. The Black Phone 2 (17 Ekim)
18. Predator: Badlands (7 Kasım)
19. Five Nights at Freddy’s 2 (5 Aralık)
20. Anaconda (25 Aralık)
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21. Frankenstein (2025 - Tarih Belirsiz)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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