Gişe Rekoru Kıran Film Listede: Yapay Zeka Bu Filmleri İzleyenleri Düşük Zekalı Buluyor!

Yapay zeka analizi daha basit hikayeler, temel mizah ve öngörülebilir karakterlere sahip filmlerin, karmaşık düşünme veya derinlemesine analiz gerektirmeyen izleyiciler arasında popüler olduğunu ortaya koydu. Bu filmleri izleyenleri ise 'düşük zekalı' kategorisine ekledi. Gizmodo sayfasında yayınlanan analiz ülkemizde Sözcü ve t24 gibi haber sitelerinde paylaşıldı. İşte bu tür yapımlardan bazıları ve yapay zekanın yorumu👇🏻