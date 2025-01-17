onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Gişe Rekoru Kıran Film Listede: Yapay Zeka Bu Filmleri İzleyenleri Düşük Zekalı Buluyor!

Gişe Rekoru Kıran Film Listede: Yapay Zeka Bu Filmleri İzleyenleri Düşük Zekalı Buluyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.01.2025 - 09:08

Yapay zeka analizi daha basit hikayeler, temel mizah ve öngörülebilir karakterlere sahip filmlerin, karmaşık düşünme veya derinlemesine analiz gerektirmeyen izleyiciler arasında popüler olduğunu ortaya koydu. Bu filmleri izleyenleri ise 'düşük zekalı' kategorisine ekledi. Gizmodo sayfasında yayınlanan analiz ülkemizde Sözcü ve t24 gibi haber sitelerinde paylaşıldı. İşte bu tür yapımlardan bazıları ve yapay zekanın yorumu👇🏻

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/yapay-zeka-d...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hızlı ve Öfkeli Serisi

1. Hızlı ve Öfkeli Serisi

Karmaşık anlatım kesintileri olmadan sürekli aksiyon sunar.

Basit bir olay örgüsüyle anında heyecan verir.

2. Jackass: The Movie

2. Jackass: The Movie

Fiziksel şakalara ve absürt durumlara odaklanır.

Zeka gerektirmeyen mizah anlayışıyla dikkat çeker.

3. The Hangover (Felekten Bir Gece)

3. The Hangover (Felekten Bir Gece)

Abartılı ve absürd durumları basit mizahla birleştirir.

İzleyicilere alt metinler olmadan kahkaha vaat eder.

4. Transformers Serisi

4. Transformers Serisi

Kahramanlar ve kötü adamlar net bir şekilde tanımlanır.

Basit ama etkileyici bir görsellik sunar.

5. Sharknado

5. Sharknado

Mantık dışı ama eğlenceli bir olay örgüsüne sahiptir.

Eğlenceli ve kaprisli unsurları öne çıkarır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. 300

6. 300

Yoğun görsellik ve doğrudan kahramanlık anlatımıyla dikkat çeker.

Karmaşık alt metinler olmadan etkileyici bir deneyim sunar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
DjPoN3

Haklı

Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮