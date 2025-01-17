Gişe Rekoru Kıran Film Listede: Yapay Zeka Bu Filmleri İzleyenleri Düşük Zekalı Buluyor!
Gişe Rekoru Kıran Film Listede: Yapay Zeka Bu Filmleri İzleyenleri Düşük Zekalı Buluyor!
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/yapay-zeka-d...
Yapay zeka analizi daha basit hikayeler, temel mizah ve öngörülebilir karakterlere sahip filmlerin, karmaşık düşünme veya derinlemesine analiz gerektirmeyen izleyiciler arasında popüler olduğunu ortaya koydu. Bu filmleri izleyenleri ise 'düşük zekalı' kategorisine ekledi. Gizmodo sayfasında yayınlanan analiz ülkemizde Sözcü ve t24 gibi haber sitelerinde paylaşıldı. İşte bu tür yapımlardan bazıları ve yapay zekanın yorumu👇🏻
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1. Hızlı ve Öfkeli Serisi
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2. Jackass: The Movie
3. The Hangover (Felekten Bir Gece)
4. Transformers Serisi
5. Sharknado
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6. 300
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Marvel filmleri eksik
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