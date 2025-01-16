Siz Katlanır mıydınız? Yıla Damgasını Vuran Korku Filmi The Substance'in Başrolünden Sivilce ve Protez İtirafı

2024 yılının en çok sevilen korku filmi The Substance'in başrol oyuncusu Margaret Qualley, sette yaşadığı zorlukları anlattı. Demi Moore ile birlikte oynayan genç oyuncu, hikayeye göre Elisabeth Sparkle karakterinin 'daha iyi bir versiyonunu' canlandırıyor. Film için ağır makyajlar yapmak zorunda kalan ve yüz protezleri kullanan oyuncu 1 yıl boyunca korkunç sivilcelerle yaşadığını söyledi. Ayrıca meme protezi taktırdığını itiraf etti.