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Siz Katlanır mıydınız? Yıla Damgasını Vuran Korku Filmi The Substance'in Başrolünden Sivilce ve Protez İtirafı

Siz Katlanır mıydınız? Yıla Damgasını Vuran Korku Filmi The Substance'in Başrolünden Sivilce ve Protez İtirafı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.01.2025 - 23:48

2024 yılının en çok sevilen korku filmi The Substance'in başrol oyuncusu Margaret Qualley, sette yaşadığı zorlukları anlattı. Demi Moore ile birlikte oynayan genç oyuncu, hikayeye göre Elisabeth Sparkle karakterinin 'daha iyi bir versiyonunu' canlandırıyor. Film için ağır makyajlar yapmak zorunda kalan ve yüz protezleri kullanan oyuncu 1 yıl boyunca korkunç sivilcelerle yaşadığını söyledi. Ayrıca meme protezi taktırdığını itiraf etti.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/752233/...
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Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden Cevher (The Substance) ile büyük ses getiren Margaret Qualley, Josh Horowitz'in Happy Sad Confused podcast'ine konuk oldu.

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden Cevher (The Substance) ile büyük ses getiren Margaret Qualley, Josh Horowitz'in Happy Sad Confused podcast'ine konuk oldu.

Amerikalı oyuncu, filmin çekimleri sırasında yaşadığı cilt problemleri ve makyaj sürecinin zorluklarını samimiyetle paylaştı.

Amerikalı oyuncu, filmin çekimleri sırasında yaşadığı cilt problemleri ve makyaj sürecinin zorluklarını samimiyetle paylaştı.

30 yaşındaki oyuncu, yoğun makyaj ve yüz protezlerinin cildinde ciddi tahrişe yol açtığını, bunun etkilerini bir yıl boyunca hissettiğini anlattı. Qualley, bu durumun bazı çekimleri bile etkilediğini belirtti:

30 yaşındaki oyuncu, yoğun makyaj ve yüz protezlerinin cildinde ciddi tahrişe yol açtığını, bunun etkilerini bir yıl boyunca hissettiğini anlattı. Qualley, bu durumun bazı çekimleri bile etkilediğini belirtti:

'Filmin sonunda ya da jenerik sahnelerinde kamerayı başka yerlere çevirdiler. Mesela eteğimin altından palmiye ağaçlarının fon olduğu uzun lens çekimlerinde yüzümü kullanamadılar, çünkü yüzüm berbat bir haldeydi.'

Bu süreçte yaşadığı zorluklar, sadece Cevher ile sınırlı kalmadı. Qualley’nin cilt problemleri, sonrasında çalıştığı Kinds of Kindness projesine kadar devam etti.

Bu süreçte yaşadığı zorluklar, sadece Cevher ile sınırlı kalmadı. Qualley’nin cilt problemleri, sonrasında çalıştığı Kinds of Kindness projesine kadar devam etti.

Yorgos Lanthimos’un yönettiği Kinds of Kindness filminde birden fazla karaktere hayat veren Qualley, bu zorlu süreci avantaja çevirdiğini belirtti.

Yorgos Lanthimos’un yönettiği Kinds of Kindness filminde birden fazla karaktere hayat veren Qualley, bu zorlu süreci avantaja çevirdiğini belirtti.

'Filmde sivilceli bir karakter vardı ve o sahnelerde protezlerden kalan sivilcelerimi kullandık. Kendime dedim ki, ‘Bu mükemmel bir fırsat!’ Ancak fiziksel olarak toparlanmam bir yılımı aldı.'

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Qualley’nin Cevher setindeki sınavları yalnızca cilt problemleriyle sınırlı değildi. Eylül 2024’te The Sunday Times ile yaptığı bir röportajda, filmdeki karakteri Sue’ya dönüşmek için meme protezleri taktığını açıklamıştı:

Qualley’nin Cevher setindeki sınavları yalnızca cilt problemleriyle sınırlı değildi. Eylül 2024’te The Sunday Times ile yaptığı bir röportajda, filmdeki karakteri Sue’ya dönüşmek için meme protezleri taktığını açıklamıştı:

'Ne yazık ki sihirli bir meme iksiri yoktu. Bu yüzden onları yapıştırmak zorunda kaldık.'

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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