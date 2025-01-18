Giray Altınok ve Ezgi Mola Aynı Filmde Buluştu: Unutulmazlar Arasına Girecek Komedi Filminden İlk Kareler!

Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı efsane bir komedi filmi geliyor. Üstelik bu film komedi deyince akla gelen kadın oyunculardan Ezgi Mola'yı da Altınok ile buluşturacak. Film haberleri gelince hepimiz heyecanlanmıştık. İlk kareler gelince ise heyecan daha da yükseldi. Siz bu filmi merak ediyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...