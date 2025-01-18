Giray Altınok ve Ezgi Mola Aynı Filmde Buluştu: Unutulmazlar Arasına Girecek Komedi Filminden İlk Kareler!
Giray Altınok ve Ezgi Mola Aynı Filmde Buluştu: Unutulmazlar Arasına Girecek Komedi Filminden İlk Kareler!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/galerileri...
Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı efsane bir komedi filmi geliyor. Üstelik bu film komedi deyince akla gelen kadın oyunculardan Ezgi Mola'yı da Altınok ile buluşturacak. Film haberleri gelince hepimiz heyecanlanmıştık. İlk kareler gelince ise heyecan daha da yükseldi. Siz bu filmi merak ediyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Geçtiğimiz haftalarda senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı komedi filmi haberi ile çok sevinmiştik.
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Üstelik bu film Ezgi Mola ile Giray Altınok efsanelerini birleştirecek. "Başka Bir Sen" adlı komedi filmi bir dijital platformda yayına girmeye hazırlanıyor.
Hatta Giray Altınok ve Ezgi Mola'lı filmden ilk kareler de geldi. 👇🏻 "Başka Bir Sen", aile olmanın getirdiği zorlukları ve güzellikleri mizahi bir dille işlerken, sonsuz aşkın mümkünlüğüne dair umut dolu bir hikaye sunuyor.
Film, zengin bir oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi isimler, projeye güç katıyor.
Hikaye, sorunlarla dolu bir hayat süren Mümtaz’ın (Giray Altınok), Derya (Ezgi Mola) ile kesişen yollarıyla başlıyor. Ancak bu karşılaşma, büyük bir kaza sonrası iki hayatın beklenmedik şekilde iç içe geçmesine yol açıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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