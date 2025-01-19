Ekip Sette de Formunda: Prens'in 3. Sezon Çekimlerinden Bir Video Paylaşıldı

Prens, son dönemin en sevilen komedi dizilerinden biri oldu. Özgün tarzı ve karakterleri ile kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Prens karakterini canlandıran Giray Altınok ve Elçi Sangu karakterine hayat veren Kerem Özdoğan'ın kaleminden çıkan diziye ödüller de geldi. İlk iki sezonun ardından Youtube için çekilen 'Prens Talks'ta Giray Altınok 3. sezonun müjdesini vermişti. Çekimler için ekip çoktan sete girdi.
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Dizinin 3. sezon çekimlerinden görüntüler de paylaşılmaya başlandı.
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Seti de en az dizi kadar eğlenceli ve komik hale getiren ekibin videosu, 3. sezonu heyecanla bekleyenlerin beğenisini topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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