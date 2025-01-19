Ekip Sette de Formunda: Prens'in 3. Sezon Çekimlerinden Bir Video Paylaşıldı

Prens, son dönemin en sevilen komedi dizilerinden biri oldu. Özgün tarzı ve karakterleri ile kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Prens karakterini canlandıran Giray Altınok ve Elçi Sangu karakterine hayat veren Kerem Özdoğan'ın kaleminden çıkan diziye ödüller de geldi. İlk iki sezonun ardından Youtube için çekilen 'Prens Talks'ta Giray Altınok 3. sezonun müjdesini vermişti. Çekimler için ekip çoktan sete girdi.