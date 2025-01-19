onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ekip Sette de Formunda: Prens'in 3. Sezon Çekimlerinden Bir Video Paylaşıldı

Ekip Sette de Formunda: Prens'in 3. Sezon Çekimlerinden Bir Video Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2025 - 16:36

İçerik Devam Ediyor

Prens, son dönemin en sevilen komedi dizilerinden biri oldu. Özgün tarzı ve karakterleri ile kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Prens karakterini canlandıran Giray Altınok ve Elçi Sangu karakterine hayat veren Kerem Özdoğan'ın kaleminden çıkan diziye ödüller de geldi. İlk iki sezonun ardından Youtube için çekilen 'Prens Talks'ta Giray Altınok 3. sezonun müjdesini vermişti. Çekimler için ekip çoktan sete girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizinin 3. sezon çekimlerinden görüntüler de paylaşılmaya başlandı.

Dizinin 3. sezon çekimlerinden görüntüler de paylaşılmaya başlandı.

Seti de en az dizi kadar eğlenceli ve komik hale getiren ekibin videosu, 3. sezonu heyecanla bekleyenlerin beğenisini topladı.

Seti de en az dizi kadar eğlenceli ve komik hale getiren ekibin videosu, 3. sezonu heyecanla bekleyenlerin beğenisini topladı.

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın