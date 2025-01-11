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Karsu Küçükken Kendisine Ağaç Rol Verdikleri Sahnede 30 Yıl Sonra Kapalı Gişe Konser Verdi

Karsu Küçükken Kendisine Ağaç Rol Verdikleri Sahnede 30 Yıl Sonra Kapalı Gişe Konser Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.01.2025 - 21:26

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Karsu, son dönemlerin adından sıkça söz ettiren, müzik dünyasının parlayan yıldızlarından biri. Eşsiz sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesi oluşturan genç yetenek, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Karsu'nun renkli ve enerjik kişiliği, onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri. Her performansında, müziğine olan tutkusunu ve içtenliğini samimiyetle yansıtan Karsu, bu özelliğiyle de beğeni topluyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk konularında da oldukça başarılı çalışmalara imza atan Karsu bu yönüyle de gönülleri fethediyor.

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Karsu, kendisi aylarca çalışmasına rağmen ağaç rolü verdikleri oyunun sahnelendiği salonda kapalı gişe konser verdi.

Karsu, kendisi aylarca çalışmasına rağmen ağaç rolü verdikleri oyunun sahnelendiği salonda kapalı gişe konser verdi.

30 yıl sonra aldığı intikamı paylaşan Karsu'nun videosu yine samimiyetiyle hem güldürdü hem kalpleri ısıttı.

30 yıl sonra aldığı intikamı paylaşan Karsu'nun videosu yine samimiyetiyle hem güldürdü hem kalpleri ısıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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