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Kızılcık Şerbeti'nde Resul Karakterini Canlandıran Murat Ercanlı Kendi Cenaze Sahnesine Katıldı

Kızılcık Şerbeti'nde Resul Karakterini Canlandıran Murat Ercanlı Kendi Cenaze Sahnesine Katıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.01.2025 - 18:35

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Ekranların en ses getiren dizisi Kızılcık Şerbeti, final yapmaya hazırlanıyor bildiğiniz üzere. Yayınlandığı ilk günden beri adından sıkça söz ettiren dizi, finaliyle de hafızalara kazınmak istiyor belli ki. Büyük bir yangın sahnesiyle karşılaştığımız son bölümde, dizinin öne çıkan karakterlerinden Nilay, Görkem ve Görkem'in babası Resul'un hayatını kaybetmesi dizinin hayranları tarafından çok konuşuldu. Hatta Nilay'ın durumu ile ilgili teoriler de üretildi. Fakat Görkem ve babası Resul'ün cenaze sahnesini gördük.

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Hatta o cenaze törenine, Resul karakterine hayat veren oyuncu Murat Ercanlı da katıldı.

Hatta o cenaze törenine, Resul karakterine hayat veren oyuncu Murat Ercanlı da katıldı.

"Resul Erdem ve Görkem Ünal'ı kaybettik. Allah taksiratlarını affetsin" diyen Ercanlı'nın o anları dizinin hayranlarını güldürdü.

"Resul Erdem ve Görkem Ünal'ı kaybettik. Allah taksiratlarını affetsin" diyen Ercanlı'nın o anları dizinin hayranlarını güldürdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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