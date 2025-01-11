Kızılcık Şerbeti'nde Resul Karakterini Canlandıran Murat Ercanlı Kendi Cenaze Sahnesine Katıldı

Ekranların en ses getiren dizisi Kızılcık Şerbeti, final yapmaya hazırlanıyor bildiğiniz üzere. Yayınlandığı ilk günden beri adından sıkça söz ettiren dizi, finaliyle de hafızalara kazınmak istiyor belli ki. Büyük bir yangın sahnesiyle karşılaştığımız son bölümde, dizinin öne çıkan karakterlerinden Nilay, Görkem ve Görkem'in babası Resul'un hayatını kaybetmesi dizinin hayranları tarafından çok konuşuldu. Hatta Nilay'ın durumu ile ilgili teoriler de üretildi. Fakat Görkem ve babası Resul'ün cenaze sahnesini gördük.