Çağlar Ertuğrul Yine Bildiğiniz Gibi: ‘Afili Aşk’ Dizisinde Yaptığı Silinen Doğaçlama Espriyi Anlattı

Son dönemlerin en çok konuşulan ve beğenilen ismi Çağlar Ertuğrul, performansı ve sıcakkanlı kişiliği ile adından sıkça söz ettiriyor. Kendisi sadece yeteneği ve başarısıyla değil, esprili ve neşeli tavrıyla da hayranlarının beğenisini topluyor. Son olarak Prens dizisinde canlandırdığı Kaptan Van Dijk karakteri ile büyük ses getirdi bildiğiniz üzere. Daha önce çoğunlukla romantik komedi işlerinde izlediğimiz Ertuğrul diziye çok yakıştırıldı. Fakat elbette romantik komedi dizilerindeki performanslarıyla da beğenileri topluyordu. Onların başında da Afili Aşk dizisi geliyor.
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Çağlar Ertuğrul katıldığı bir programda Burcu Özberk ile başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisinde yaptığı, fakat yayınlanmayan doğaçlama esprisini anlattı.
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Günümüzün meşhur isim birleştirme olaylarına gönderme yaptığı esprisine "Keşke kesilmeseymiş" yorumları yapıldı.
İşte o röportaj;
O sahneyi de buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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