Çağlar Ertuğrul Yine Bildiğiniz Gibi: ‘Afili Aşk’ Dizisinde Yaptığı Silinen Doğaçlama Espriyi Anlattı

Son dönemlerin en çok konuşulan ve beğenilen ismi Çağlar Ertuğrul, performansı ve sıcakkanlı kişiliği ile adından sıkça söz ettiriyor. Kendisi sadece yeteneği ve başarısıyla değil, esprili ve neşeli tavrıyla da hayranlarının beğenisini topluyor. Son olarak Prens dizisinde canlandırdığı Kaptan Van Dijk karakteri ile büyük ses getirdi bildiğiniz üzere. Daha önce çoğunlukla romantik komedi işlerinde izlediğimiz Ertuğrul diziye çok yakıştırıldı. Fakat elbette romantik komedi dizilerindeki performanslarıyla da beğenileri topluyordu. Onların başında da Afili Aşk dizisi geliyor.