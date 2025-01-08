Türkler Tarafından Sürekli Laz Ziya Karakterine Benzetilen İtalyan Kadın Rakı İçip Racon Kesti

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEiWAo-omz1/
Türk televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, adından sıklıkla söz ettiren bir dizi oldu. Bu dizi izleyicilerin kalbinde derin izler bıraktı. Kendine özgü karakterleri, sürükleyici hikayesi ve etkileyici sahneleriyle Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihinde adeta bir dönüm noktası oldu. Öyle ki Kurlar Vadisi'nin yayınlandığı saatte sokaklar bomboş olurdu. Bir dizi karakteri için helva kavurulan ilk dizi de Kurtlar Vadisi oldu.
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İtalyan bir içerik üreticisinin teyzesi, kendisini sürekli Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya karakterine benzetenlere bir cevap verdi.
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Rakı içip tespihle racon kesen kadının videosu izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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