Türkler Tarafından Sürekli Laz Ziya Karakterine Benzetilen İtalyan Kadın Rakı İçip Racon Kesti

Türk televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, adından sıklıkla söz ettiren bir dizi oldu. Bu dizi izleyicilerin kalbinde derin izler bıraktı. Kendine özgü karakterleri, sürükleyici hikayesi ve etkileyici sahneleriyle Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihinde adeta bir dönüm noktası oldu. Öyle ki Kurlar Vadisi'nin yayınlandığı saatte sokaklar bomboş olurdu. Bir dizi karakteri için helva kavurulan ilk dizi de Kurtlar Vadisi oldu.