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Ankara'yı Ziyaret Eden Bir Turist Aspava'da Gelen İkramlar Karşısındaki Mutluluğunu Paylaştı

Ankara'yı Ziyaret Eden Bir Turist Aspava'da Gelen İkramlar Karşısındaki Mutluluğunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.01.2025 - 19:54

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Türk mutfağının zenginliği tartışılmaz. Birçok farklı kültürün etkisi ile şekillenen ve zaman içinde kendine özgü bir kimlik kazanan bu mutfak, dünya genelinde tanınan ve sevilen bir mutfak haline gelmiştir. Çeşitli yöresel lezzetlerin bir araya gelmesiyle oluşan bu mutfak, damak zevkine hitap eden birçok farklı tat sunmaktadır. Bu durum, Türk mutfağını diğer mutfaklardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Bu lezzetler turistlerin de dikkatini fazlasıyla çekiyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEZ5tf...
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Daha önce de ülkemizde birçok video çeken Luke Patrick isimli turist, Ankara ziyareti sırasında meşhur Aspava deneyimini yaşadı.

Daha önce de ülkemizde birçok video çeken Luke Patrick isimli turist, Ankara ziyareti sırasında meşhur Aspava deneyimini yaşadı.

Gelen sınırsız ikram karşısında mutluluğunu paylaşan turist, Türk mutfağının zaten dünya mutfakları arasında favorisi olduğunu da belirtti.

Gelen sınırsız ikram karşısında mutluluğunu paylaşan turist, Türk mutfağının zaten dünya mutfakları arasında favorisi olduğunu da belirtti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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