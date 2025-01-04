Dünyayı Gezdiği Videolar Çeken Bir Turist İstanbul'da Bir Gün Geçirmenin Maliyetini Hesapladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDwMwS...
Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı herkesin malumu bildiğiniz üzere. Bu durum en çok turistlere ve gurbetçilere yaradı. Türkiye onlar için ucuz seyahatin adresi haline geldi. Zaten dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken İstanbul'a daha fazla ziyaretçi akın etmeye başladı. Fakat son yıllardaki fiyat artışları turistler de etkilemeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'lukepatrickh' isimli bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul'da bir gün geçirmenin maliyetini hesapladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok ülkeye seyahat eden gezginin İstanbul videosuna "İstanbul turistlere güzel" yorumları yapıldı.
İşte o video;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın