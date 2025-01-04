Dünyayı Gezdiği Videolar Çeken Bir Turist İstanbul'da Bir Gün Geçirmenin Maliyetini Hesapladı

Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı herkesin malumu bildiğiniz üzere. Bu durum en çok turistlere ve gurbetçilere yaradı. Türkiye onlar için ucuz seyahatin adresi haline geldi. Zaten dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken İstanbul'a daha fazla ziyaretçi akın etmeye başladı. Fakat son yıllardaki fiyat artışları turistler de etkilemeye başladı.