onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Dünyayı Gezdiği Videolar Çeken Bir Turist İstanbul'da Bir Gün Geçirmenin Maliyetini Hesapladı

Dünyayı Gezdiği Videolar Çeken Bir Turist İstanbul'da Bir Gün Geçirmenin Maliyetini Hesapladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2025 - 19:06

İçerik Devam Ediyor

Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı herkesin malumu bildiğiniz üzere. Bu durum en çok turistlere ve gurbetçilere yaradı. Türkiye onlar için ucuz seyahatin adresi haline geldi. Zaten dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken İstanbul'a daha fazla ziyaretçi akın etmeye başladı. Fakat son yıllardaki fiyat artışları turistler de etkilemeye başladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDwMwS...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'lukepatrickh' isimli bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul'da bir gün geçirmenin maliyetini hesapladı.

'lukepatrickh' isimli bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul'da bir gün geçirmenin maliyetini hesapladı.

Pek çok ülkeye seyahat eden gezginin İstanbul videosuna "İstanbul turistlere güzel" yorumları yapıldı.

Pek çok ülkeye seyahat eden gezginin İstanbul videosuna "İstanbul turistlere güzel" yorumları yapıldı.

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın