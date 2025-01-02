"Almanya'da Diş Macunu 8 Euro" Diyen Kadına Başka Bir Gurbetçiden Cevap Geldi

Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar, özellikle yeni nesilin rotasını yurt dışına çevirmesine yol açtı. Yeni bir hayat kurmak isteyenlerin ilk tercihi de Almanya oluyor. Bildiğiniz üzere Almanya'da çok sayıda Türk var. Bu durum yeni gelenlerle eskiden beri Almanya'da yaşayanlar arasında bir çatışma yaşanmasına sebep oldu. İki taraf da Almanya hakkında birbirine taban tabana zıt bilgiler vererek kafa karıştırıyor.