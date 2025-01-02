"Almanya'da Diş Macunu 8 Euro" Diyen Kadına Başka Bir Gurbetçiden Cevap Geldi

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/1874...
Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar, özellikle yeni nesilin rotasını yurt dışına çevirmesine yol açtı. Yeni bir hayat kurmak isteyenlerin ilk tercihi de Almanya oluyor. Bildiğiniz üzere Almanya'da çok sayıda Türk var. Bu durum yeni gelenlerle eskiden beri Almanya'da yaşayanlar arasında bir çatışma yaşanmasına sebep oldu. İki taraf da Almanya hakkında birbirine taban tabana zıt bilgiler vererek kafa karıştırıyor.
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Almanya'da diş macunlarının 8 Euro olduğunu söyleyen bir kadına, başka bir gurbetçiden cevap geldi.
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Markete giderek macun fiyatlarını gösteren sosyal medya kullanıcısının videosu sosyal medyada gündem oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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