İBB'nin Yurtlarında Kalan Öğrencilere Gönderdiği Yılbaşı Paketi ve Yılbaşı Menüsü Beğeni Topladı

Acısıyla tatlısıyla bir yılbaşı gününü daha geride bıraktık. Bu yıl da ekonomik sebeplerle pek çok kişi yılbaşını istediği gibi kutlayamadı. Özellikle öğrenciler ekonomik olarak büyük zorluk yaşıyor bildiğiniz gibi. İBB Yurtları'nda kalan öğrenciler için yıl içinde farklı destekler sağlanıyor. Yılbaşı gününde de bu yurtlarda kalan öğrenciler unutulmadı.