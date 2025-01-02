İBB'nin Yurtlarında Kalan Öğrencilere Gönderdiği Yılbaşı Paketi ve Yılbaşı Menüsü Beğeni Topladı

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/1874...
Acısıyla tatlısıyla bir yılbaşı gününü daha geride bıraktık. Bu yıl da ekonomik sebeplerle pek çok kişi yılbaşını istediği gibi kutlayamadı. Özellikle öğrenciler ekonomik olarak büyük zorluk yaşıyor bildiğiniz gibi. İBB Yurtları'nda kalan öğrenciler için yıl içinde farklı destekler sağlanıyor. Yılbaşı gününde de bu yurtlarda kalan öğrenciler unutulmadı.
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Yılbaşı günü öğrencilere yılbaşı paketi gönderen İmamoğlu bir de yılbaşı menüsü hazırlattı.
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Pek çok abur cubur ve içeceğin bulunduğu paket ile çıkan yılbaşı menüsü beğeni topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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