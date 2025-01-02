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Taşköprü Sarımsağı Var mı? Güney Kore'de Megafonla Dolaşan Sokak Satıcısı Türkiye'de Viral Oldu

Taşköprü Sarımsağı Var mı? Güney Kore'de Megafonla Dolaşan Sokak Satıcısı Türkiye'de Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.01.2025 - 16:28

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Sokak satıcılarına 7'den 70'e hepimiz aşinayız. Megafonlarıyla yankılanan sesleri, şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Her biri kendi ürününü özgün bir şekilde tanıtarak, alıcılarına ulaşmayı hedefler. Özellikle 90'lı yıllarda yaşayanlara nostalji yaşatan sokak satıcılarının sadece ülkemize özgü olduğunu düşünsek de pek çok ülkede mevcut. Bunlardan en şaşırtıcı olanı Güney Kore oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DC6D19...
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Güney Kore'de tıpkı ülkemizdekine benzer bir sokak satıcısının görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Güney Kore'de tıpkı ülkemizdekine benzer bir sokak satıcısının görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Her şeyin teknoloji ile çözüldüğü ülkede sokak satıcılarının hala varolması pek çok kişiyi şaşırttı.

Her şeyin teknoloji ile çözüldüğü ülkede sokak satıcılarının hala varolması pek çok kişiyi şaşırttı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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