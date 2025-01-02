Taşköprü Sarımsağı Var mı? Güney Kore'de Megafonla Dolaşan Sokak Satıcısı Türkiye'de Viral Oldu

Sokak satıcılarına 7'den 70'e hepimiz aşinayız. Megafonlarıyla yankılanan sesleri, şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Her biri kendi ürününü özgün bir şekilde tanıtarak, alıcılarına ulaşmayı hedefler. Özellikle 90'lı yıllarda yaşayanlara nostalji yaşatan sokak satıcılarının sadece ülkemize özgü olduğunu düşünsek de pek çok ülkede mevcut. Bunlardan en şaşırtıcı olanı Güney Kore oldu.