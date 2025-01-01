Sonuçta Herkes Eğlendi: Keman Çalmaya Yeni Başlayan Bir Minik Ailesinin Kulaklarının Pasını Sildi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDAadX...
Dünyanın en saf ve masum varlıkları olan çocuklar, hayatın her alanında yeni şeyler keşfetme konusunda heyecan ve merakla doludurlar. Her biri, dünyayı kendi gözleriyle görmeye, anlamaya ve keşfetmeye heveslidir. Bu nedenle, onların bu heveslerini ve meraklarını doğru yönlendirebilmek, onların gelişimleri için son derece önemlidir. Onların heveslerini kırmamak, merak duydukları şeyler konusunda doru biçimde yönlendirmek çok önemli. Bu onların ilerki yaşlarını da şekillendirir.
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Keman çalmaya yeni başlayan bir minik, ailesine minik bir konser vermek istedi.
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Kulakların pasını silen o anlar hem ailesini hem izleyenleri güldürdü.
İşte o performans;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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