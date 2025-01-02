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Bir Turistin Gözünden İstanbul: Yabancı Bir İçerik Üreticisinin Çektiği İstanbul Videosu Beğeni Topladı

Bir Turistin Gözünden İstanbul: Yabancı Bir İçerik Üreticisinin Çektiği İstanbul Videosu Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.01.2025 - 18:25

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Dünya üzerindeki en büyüleyici yerlerden biri olan İstanbul, eşsiz güzelliği ve zengin tarihi ile kendine hayran bırakır. Bu büyülü şehir, doğu ile batının kusursuz birleşimi olarak bilinir ve her köşesi ayrı bir tarih barındırır. İstanbul, tarihinin derinliklerine daldığınız her an sizi farklı bir hikayeye sürükler. Göz alıcı mimarisi, nefes kesen manzaraları ve kültürel çeşitliliği ile İstanbul, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini kendine hayran bırakmayı başarır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDht5Y...
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'ivan_tamazin' isimli bir içerik üreticisi İstanbul^dan karelerle bir video hazırladı.

'ivan_tamazin' isimli bir içerik üreticisi İstanbul^dan karelerle bir video hazırladı.

Ortaya çıkan video beğeni topladı.

Ortaya çıkan video beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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