Bir İçerik Üretici Avrupa'yı Beğenmeyip Ülkesine Dönmeyenleri Tiye Aldı: "Buradaki Pirzolaları Gömerken İyi"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEPtqY...
Bildiğiniz üzere gurbetçiler son yıllarda ülkemizin değişmeyen gündemi. Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı sebebiyle özellikle yaz döneminde ülkemizin tadını çıkaran gurbetçiler genel olarak tartışma konusu oluyor. Özellikle yaşadıkları ülkeleri beğenmediği halde ülkemize dönmek istemeyen gurbetçiler kafa karıştırıyor. Elbette sık sık eleştiri oklarının da hedefi oluyor. Almanya'da yaşam ile ilgili videolar çeken 'hikaye_soylebasliyor' isimli içerik üretici, son videosunda bu konuyu ele aldı.
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Her fırsatta yaşadığı ülkeyi eleştirip Türkiye'ye dönmeyen bir karakterin yer aldığı video izleyenleri güldürdü.
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Fakirlik güzellemesi yapan Prof.Dr. Oytun Erbaş'a yapılan gönderme ise beğeni topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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