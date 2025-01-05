Öğretmenleriyle Soğan Çuvalından Voleybol Filesi Yapan Öğrenciler Aras Kargo'nun Antrenmanına Davet Edildi

Zorluklar karşısında yaratıcılık daha net ortaya çıkar. Bu durum, problem çözme yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda yeni ve özgün fikirlerin ortaya çıkmasına da olanak sağlar. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir öğretmen voleybol oynamak isteyen öğrencileri için harika bir fikir buldu. Ekipmana ulaşamayan öğrencileri ile birlikte soğan çuvallarından voleybol filesi yapıp eğlendiler. O anlar izleyenlerin içini ısıtırken bir yandan da uzun uzun düşündürmüştü.