Öğretmenleriyle Soğan Çuvalından Voleybol Filesi Yapan Öğrenciler Aras Kargo'nun Antrenmanına Davet Edildi

Zorluklar karşısında yaratıcılık daha net ortaya çıkar. Bu durum, problem çözme yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda yeni ve özgün fikirlerin ortaya çıkmasına da olanak sağlar. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir öğretmen voleybol oynamak isteyen öğrencileri için harika bir fikir buldu. Ekipmana ulaşamayan öğrencileri ile birlikte soğan çuvallarından voleybol filesi yapıp eğlendiler. O anlar izleyenlerin içini ısıtırken bir yandan da uzun uzun düşündürmüştü.
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O öğretmen ve öğrencileri Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'nun antrenmanına davet edildi.
Gerçek bir sahada gerçek ekipmanlarla tanışan miniklerin o anları izleyenleri yine duygulandırdı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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